«Наступаем на одни и те же грабли». Есть ли объективные причины для приписок и что по этому поводу думает КГК?

Новости Беларуси. Белорусские аграрии, набрав хороший темп, продолжают убирать хлеб урожая-2021. Сравнивая с прошлогодними результатами, специалисты практически повсеместно отмечают более качественную организацию работ. Однако есть в этой бочке меда и своя ложка дегтя, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Уборочная кампания как сезон заготовки нелегальной «солярки». Рассказываем про географию топливных хищений Круг имеющихся проблем в конце прошлой недели четко очертил глава государства. Нехватка комбайнеров, приписки готовности техники, хищение запасных частей и горюче-смазочных материалов. Обратную сторону жатвы своими глазами видел Александр Добриян.

В КСУП «Кузьминичи» кипит работа. Предприятие – один из лидеров жатвы в районе, убрано более половины зерновых. Сегодня в поле четыре собственных и один арендованный комбайн. Но еще две недели назад картина была абсолютно другой.

У нас на одном комбайне не было экипажа. И одному комбайну требовался длительный ремонт. Как видите, все экипажи укомплектованы, все четыре комбайна в боевом строю.

Сергей Глоба, начальник управления Комитета госконтроля Гомельской области:

Когда 16 июля посетили хозяйство, шли ремонты фактически всех четырех комбайнов. Различный, текущий: где-то более сложный, где-то менее. Один комбайн не был укомплектован экипажем.

Комбайн Дмитрия Марова в 2021 году потянул львиную долю всех средств, выделенных на ремонт. Ему бы уже на заслуженный отдых, но старичку продлевают жизнь. Для машины это уже 11-й сезон.

Дмитрий Маров, механизатор КСУП «Кузьминичи»:

Что поделаешь? Делаем, подделываем, подшепчиваем его. Надо помогать убирать. Что делать? В разгар летних работ опытный механизатор почти две недели провел в мастерских, готовя комбайн к уборке. Непозволительная роскошь, но, по мнению руководства, других вариантов не было.

Владимир Данильченко, директор КСУП «Кузьминичи»:

Основная проблема – нехватка людей: получается, идет накладка сельхозработ. Не успели закончить заготовку травяных кормов, уже нужно приступать к уборке зерновых, подготовке комбайнов. Получается, нет у нас временного промежутка.

С юго-востока страны переносимся на север. Витебская область. Посреди мехдвора мощный двигатель комбайна – и он уже никогда не заведется. Механизаторы своими руками произвели замену агрегата, так сказать, в полевых условиях, хотя логичней было бы в это время убирать урожай. Первый пуск нового мотора, взятого в долг у соседей, в присутствии нашей съемочной группы.

Поломка двигателя на старте уборочной – явный форс-мажор. И, к слову, не единственный среди причин, повлиявших на темп уборочной.

Виталий Макейчик, и.о. начальника сельскохозяйственного филиала «Клевцы» КУП «Витебскоблдорстрой»:

Большая форс-мажорная ситуация была с механизаторами, которые заболели коронавирусом (два человека). Они еще не успели закончить кормозаготовку и уже заболели. Но подготовили. Успели. Не совсем вовремя, рапс убрали двумя комбайнами в течении двух дней. «Это вдвое дешевле, чем на официальной заправке». Сколько стоит краденый дизель и зачем его подкрашивают? Есть свои объективные причины и в ОАО «Мальково». За две недели здесь в строй сумели вернуть только один комбайн.

Сергей Атрощенко, директор ОАО «Мальково»:

Были готовы на 50 %. На данный момент два комбайна полностью на ходу. На поле ожидают улучшения погодных условий. Два к завтрашнему дню, к обеду, должны выехать в поле.

Объяснения руководителей звучат вполне убедительно. Но факт остается фактом – во время проверки на старте уборочной фактическая готовность парка комбайнов в том же Лиозненском районе составляла всего 64 %. При этом нередко в отчетах стояли совсем другие цифры: приписки готовности техники до сих пор порочная практика руководителей не только в Витебской области. Искажение статистики исключительно на их совести. Но в этом процессе есть и вполне объективные причины.