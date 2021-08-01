Недосеков о Тимановской: «Считаю, с ней поступили правильно. Она много говорит, но надо и отвечать за свои слова»

Новости Беларуси. О провалившей Олимпиаду коллеге по делегации Кристине Тимановской высказал свое мнение бронзовый призер Олимпиады, уже легендарный Максим Недосеков, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Максим Недосеков, легкоатлет, бронзовый призер на Олимпийских играх – 2020:

Мне не нравится этот человек (Кристина Тимановская – прим. ред.). Она ведет себя высокомерно по отношению к команде и руководству. Считаю, с ней поступили правильно. Она много говорит, но надо и отвечать за свои слова.

Так сказал Максим Недосеков при общении с австралийской журналисткой.

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Кстати, по инсайду из Токио – заявления Тимановской вызвали резкую реакцию у некоторых других членов сборной. Назревал конфликт.