Александр Лукашенко – Максиму Недосекову: ты открыл новую страницу в истории отечественной лёгкой атлетики

Новости Беларуси. Летняя Олимпиада в Токио. У Беларуси две медали – золото у Ивана Литвиновича и бронза у Максима Недосекова. Эти награды навсегда войдут в олимпийскую историю современной Беларуси, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Ты первым из белорусских мастеров прыжков в высоту сумел взойти на олимпийский пьедестал, открыв новую страницу в истории отечественной легкой атлетики. Как настоящий спортсмен и патриот ты убедительно доказал, что нужно верить в себя и до конца бороться за честь своего флага – и успех обязательно придет.