Мы ходим в церковь и ставим свечку за наших врагов. Каким был 2022 год для сестёр Груздевых?

Новый год – это самый любимый праздник взрослых и детей, ведь в ночь с 31 декабря на 1 января случаются настоящие чудеса. С нетерпением, волнением и радостью люди ждут наступления торжественной ночи. Подготовка начинается заранее, а новогодняя суета охватывает даже тех, кто не любит Новый год. О том, что же нужно сделать для создания той самой сказочной атмосферы, чтобы этот день стал праздничным для всех, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:
Давайте поговорим о ваших итогах.
Сестры Груздевы, певицы, актрисы, телеведущие:
2022 год, мы же еще немножко нумерологи, мы две – 2022.
Мы понимали, что этот год будет каким-то особенным.
Этот год действительно очень особенный для нас. Наверное, в нашей жизни то, что произошло в этом году, мы этого ждали очень долго. Об этом мы пока не можем говорить, но я думаю, потом людям расскажем. Это год многочисленных встреч, концертов – «Славянский базар», на площади Победы.
Площадь Победы с нашей сольной песней. Солодуха звонит и говорит: «Девочки, ваши костюмы, песня – я сидел и смотрел, чуть ли не плакал от счастья за вас».
Мы говорим про песню «Белорусский парень», которую мы посвятили всем ребятам. Клип, который мы сделали благодаря…
...Министерству обороны Республики Беларусь.
Потрясающим людям – министру обороны, замминистра обороны. Тем людям, которые принимают нас как родных. Этот год был не совсем простой. Там, где возникают трудности у человека, есть два пути – ты можешь сложить руки и ничего не делать, а у нас немножко…
Сестры Груздевы:
Просто этот год был еще особенным тем, что наши враги некоторые, у каждого человека они есть, именно в этот год активировались. Мы ходим в церковь, ставим свечку за наших врагов, говорим: «Спасибо, что вы есть. Если бы не ваши действия, дорогие наши, вы бы не привели нас к тем важным и нужным людям в нашей жизни. Если бы вы только знали, что вами запущены эти сакральные вещи, благодаря которым мы...»
Этот 2022 год – год удивительных встреч, общения, о котором мечтать, может быть, только во сне. Люди, я не могу некоторых называть имена, к которым ты можешь прийти в кабинет, попросить помощи, поговорить. Я понимаю, что благодаря этим людям наша страна в 2020 году выстояла. Они знают, эти люди, к которым мы обращались, низкий им поклон.
Еще в 2022 году у Вали произошло очень такое тесное общение с королем нашей эстрады.
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