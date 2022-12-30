Мы ходим в церковь и ставим свечку за наших врагов. Каким был 2022 год для сестёр Груздевых?

Новый год – это самый любимый праздник взрослых и детей, ведь в ночь с 31 декабря на 1 января случаются настоящие чудеса. С нетерпением, волнением и радостью люди ждут наступления торжественной ночи. Подготовка начинается заранее, а новогодняя суета охватывает даже тех, кто не любит Новый год. О том, что же нужно сделать для создания той самой сказочной атмосферы, чтобы этот день стал праздничным для всех, поговорили в ток-шоу « Точки над i ».

Сестры Груздевы, певицы, актрисы, телеведущие:

2022 год, мы же еще немножко нумерологи, мы две – 2022.

Мы понимали, что этот год будет каким-то особенным.

Этот год действительно очень особенный для нас. Наверное, в нашей жизни то, что произошло в этом году, мы этого ждали очень долго. Об этом мы пока не можем говорить, но я думаю, потом людям расскажем. Это год многочисленных встреч, концертов – «Славянский базар», на площади Победы.

Площадь Победы с нашей сольной песней. Солодуха звонит и говорит: «Девочки, ваши костюмы, песня – я сидел и смотрел, чуть ли не плакал от счастья за вас».

Мы говорим про песню «Белорусский парень», которую мы посвятили всем ребятам. Клип, который мы сделали благодаря…

...Министерству обороны Республики Беларусь.

Потрясающим людям – министру обороны, замминистра обороны. Тем людям, которые принимают нас как родных. Этот год был не совсем простой. Там, где возникают трудности у человека, есть два пути – ты можешь сложить руки и ничего не делать, а у нас немножко…