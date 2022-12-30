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Минчане провели флешмоб по благоустройству двора к новогодним праздникам

30 декабря 2022 13:23
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Новый год – это самый любимый праздник взрослых и детей, ведь в ночь с 31 декабря на 1 января случаются настоящие чудеса. С нетерпением, волнением и радостью люди ждут наступления торжественной ночи. Подготовка начинается заранее, а новогодняя суета охватывает даже тех, кто не любит Новый год. О том, что же нужно сделать для создания той самой сказочной атмосферы, чтобы этот день стал праздничным для всех, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:
К Новому году вы уже украсили подъезд или как-то подготовились?

Минчане провели флешмоб по благоустройству двора к новогодним праздникам-1

Ксения Крюк, призер конкурсов «Лучший палисадник» и «Лучший креативный субботник»:
Мы для начала сделали новогодний флешмоб – убрали нашу дворовую территорию. Причем из этого мы сделали ролик, который был выложен на сайт ЖРЭО Ленинского района. Всем понравилось, поэтому само ЖРЭО Ленинского района обещало вроде как для наших деток небольшой комплекс за то, что наш ролик получился. Мы старались во благо наших детей. Естественно, все, что мы делаем, даже те же ролики, только для того, чтобы что-то, может быть, детям нашим, и чтобы дети видели, что родители делают. Хотелось бы, чтобы наши дети так же стремились и к чему-то тоже шли.

Чем порадовать родных и близких? Список самых популярных подарков – подробнее здесь.

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# Дворы Минска # общество # Ольга Шерснёва # Ксения Крюк # Фотофакт

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