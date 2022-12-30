«Нас не любят, наверное, только зайцы». Лучших контролёров общественного транспорта наградили в Минске

Новости Беларуси. За высокое профессиональное мастерство. В Минске наградили лучших контролеров общественного транспорта, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Их отличают большая ответственность и внимательность. Самым опытным столичным ревизорам вручили благодарности от Мингорисполкома и Мингорсовета.

Ежедневно около 300 сотрудников в синих жилетах занимаются контролем оплаты проезда. А до 7 января на трех минских маршрутах можно встретить контролеров-Снегурочек. Они выполняют роль гидов и помогают гостям города добираться до достопримечательностей, отмеченных на интерактивной карте Минска.

Наталья Пузыревская, контролер пассажирского транспорта «Минский автовокзал» ГП «Минсктранс»:

Работаю в организации «Минский автовокзал» уже 11 лет. Работа с людьми очень тяжелый, конечно, труд, потому что пассажиры бывают разные. Радует, когда пассажиры относятся к нам с благодарностью, ведь нас не любят, наверное, только зайцы.

Надежда Лазаревич, заместитель председателя Мингорисполкома:

Благодаря труду данных сотрудников мы возвращаем необходимые ресурсы Минтрансу и также бюджету Республики Беларусь. Конечно же, хотелось бы, чтобы работы у них было меньше, чтобы наши жители были более ответственными и всегда платили за свой проезд. У них функция не только контролировать оплату проезда, ну и, конечно же, смотреть за порядком.