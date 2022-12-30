Чем порадовать родных и близких на Новый год? Список самых популярных подарков

Новый год – это самый любимый праздник взрослых и детей, ведь в ночь с 31 декабря на 1 января случаются настоящие чудеса. С нетерпением, волнением и радостью люди ждут наступления торжественной ночи. Подготовка начинается заранее, а новогодняя суета охватывает даже тех, кто не любит Новый год. О том, что же нужно сделать для создания той самой сказочной атмосферы, чтобы этот день стал праздничным для всех, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:

Кто какие подарки дарит своим близким и родным?

Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:

Какой же праздник без подарков?