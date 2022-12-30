Чем порадовать родных и близких на Новый год? Список самых популярных подарков

Новый год – это самый любимый праздник взрослых и детей, ведь в ночь с 31 декабря на 1 января случаются настоящие чудеса. С нетерпением, волнением и радостью люди ждут наступления торжественной ночи. Подготовка начинается заранее, а новогодняя суета охватывает даже тех, кто не любит Новый год. О том, что же нужно сделать для создания той самой сказочной атмосферы, чтобы этот день стал праздничным для всех, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:
Кто какие подарки дарит своим близким и родным?
Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:
Какой же праздник без подарков?
Наталья Атрашкевич, победительница конкурса «ИнстаМама-2022»:
Я самые лучшие подарки дарю себе сама – это серьезно. Мне сказали, что страшна женщина, которая сама себе покупает iPhone, потому что она на многое способна. Понятно, что подарки детям.
Юлия Самусенко:
В минувшем году, кстати, белорусы чаще всего в подарок получали конфеты, напитки и деликатесы, а также парфюмерию или косметику. Также популярными презентами стали сувениры, одежда, обувь и бытовые приборы.
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