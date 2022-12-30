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«Год энергии семёрки». Что принесёт наступающий 2023-й? Рассказала нумеролог

30 декабря 2022 13:36
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Новый год – это самый любимый праздник взрослых и детей, ведь в ночь с 31 декабря на 1 января случаются настоящие чудеса. С нетерпением, волнением и радостью люди ждут наступления торжественной ночи. Подготовка начинается заранее, а новогодняя суета охватывает даже тех, кто не любит Новый год. О том, что же нужно сделать для создания той самой сказочной атмосферы, чтобы этот день стал праздничным для всех, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:
Неужели числа действительно имеют такое большое значение в нашей жизни?

«Год энергии семёрки». Что принесёт наступающий 2023-й? Рассказала нумеролог-1

Елена Бортновская, нумеролог:
Я предполагаю, что да, поскольку я это изучаю и вижу закономерности. Эти закономерности видны с разных ракурсов и методов. Следующий год – год энергии семерки. Семерки – это цели. Цели – это реализация. У нас любая реализация – это значит нужно какую-то цель поставить.

Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:
Эта цель связана с профессией, какой-то именно самореализацией?

Елена Бортновская:
Абсолютно любой. Мы можем взять, к примеру, деньги. Просто деньги – это бумажки. Если у нас есть цель – соответственно, мы собираем деньги на цель и покупаем. Цель – это на самом деле очень важно. В 2023 году нужно стараться бесконфликтно, с теплом, добром выбирать свои цели и следовать этим целям. Цели должны быть благие.

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# Необычное # общество # Юлия Самусенко # Елена Бортновская # Ольга Шерснёва # Фотофакт

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