«Мы готовы нести эту ответственность». Депутат рассказал, что предлагают белорусы во время приёма граждан

Новости Беларуси. Главное политическое событие 2022 года. Как подготовиться всем белорусам к референдуму по изменениям в Конституцию? Почему важно двигаться по эволюционному пути развития? В студии ток-шоу « По существу » собрались не только члены Конституционной комиссии, но и другие эксперты, чтобы просто и доступно обсудить грядущее событие.

Дмитрий Кудин, председатель Озерицко- С лободского сельского исполнительного комитета, депутат Смолевичского районного Совета депутатов: Я хочу сказать, что это стабильность, мы это общество построили. Я горжусь тем, что более 25 лет...

Алена Сырова, СТВ:

Это чувство и умение брать на себя ответственность за свои решения. Вы говорите о перераспределении полномочий в пользу местных властей. А способны ли местные власти взять на себя груз этой ответственности?

Дмитрий Кудин:

Я считаю, что местные власти абсолютно способны взять на себя эту ответственность. Мы готовы нести эту ответственность. И при поддержке руководства, и при воле и позиции наших руководителей я не считаю это большой проблемой. Мы знаем, как это сделать. У нас сегодня запросы общества какие? Приходят бабушки. Наслушаются, что землю предлагают в частную собственность. Просят – не надо. Частную собственность – крупным фермерам сельскохозяйственные земли. Ведь сейчас это только в аренду. А предлагают, допустим, торговать землей – закладывать ее в банк. Институт частной собственности. Население на приемах это волнует. Они не знают, что будет, если придет новый собственник, что будет с агропредприятиями, каким образом трансформируется экономика под воздействием вот этого, будет ли хозяин на земле. Говорят некоторые сегодня: если будет частная собственность, мы будем эффективно работать. А что вам мешает сейчас, когда у вас земля в аренде, эффективно работать?

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