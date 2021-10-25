Усилить роль местного управления и собрать хозяйственников. Чего ещё хочет от новой Конституции депутат райсовета?
Новости Беларуси. Главное политическое событие 2022 года. Как подготовиться всем белорусам к референдуму по изменениям в Конституцию? Почему важно двигаться по эволюционному пути развития? В студии ток-шоу «По существу» собрались не только члены Конституционной комиссии, но и другие эксперты, чтобы просто и доступно обсудить грядущее событие.
Дмитрий Кудин, председатель Озерицко-Слободского сельского исполнительного комитета, депутат Смолевичского районного Совета депутатов:
Новое, молодое поколение сейчас фактически упрекает нас в том, что их за руку не привели, не объяснили, и что эта Конституция должна была быть 5, 7 лет назад. Нет. Именно сейчас мы пришли, время пришло. Мы созрели. Люди созрели, и вы сейчас сами, на ваших глазах вы будете делать историю. Теперь вы в этом будете участвовать.
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
А какой запрос у простого человека?
Дмитрий Кудин:
У простого человека запрос в стабильности. У простого человека это сильная, мирная, процветающая Беларусь.
Алена Сырова, СТВ:
Подождите, так она такая и есть, давайте не будем менять Конституцию.
Дмитрий Кудин:
Она такая и есть, и люди поддерживают это направление, люди хотят небольших изменений в Конституцию в избирательной системе.
Кирилл Казаков:
Может, по Конституции больше ответственности местной власти?
Дмитрий Кудин:
Да. И усилить роль местного управления, самоуправления. А как это сделать? У нас грамотнейшие управленцы, от председателей облисполкомов до райисполкомов, к примеру Турчин... Взять вот этих людей – сильнейшие хозяйственники, грамотнейшие люди, опытные. Их собрать и те вопросы, которые мы не смогли еще уравновесить, чтобы была система издержек-противовесов.
Игорь Марзалюк, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, член Конституционной комиссии:
Самое главное, почему не получился государственный переворот и почему не получится – что сделала белорусская власть за этот промежуток времени, когда была такая сверхпрезидентская Конституция – мы почти по Дэвиду Норту строили свою страну. Это великий нобелевский лауреат, получивший Нобеля. Дело в том, что он ввел такое понятие, как институциональная экономика. Мы построили государственные институты власти, у нас они есть. Теперь осталось веерно разворачивать эту систему. И самое главное, мы должны понимать одну вещь – это наша страна и наши законы.
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