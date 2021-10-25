Усилить роль местного управления и собрать хозяйственников. Чего ещё хочет от новой Конституции депутат райсовета?

Новости Беларуси. Главное политическое событие 2022 года. Как подготовиться всем белорусам к референдуму по изменениям в Конституцию? Почему важно двигаться по эволюционному пути развития? В студии ток-шоу «По существу» собрались не только члены Конституционной комиссии, но и другие эксперты, чтобы просто и доступно обсудить грядущее событие.

Дмитрий Кудин, председатель Озерицко-Слободского сельского исполнительного комитета, депутат Смолевичского районного Совета депутатов:

Новое, молодое поколение сейчас фактически упрекает нас в том, что их за руку не привели, не объяснили, и что эта Конституция должна была быть 5, 7 лет назад. Нет. Именно сейчас мы пришли, время пришло. Мы созрели. Люди созрели, и вы сейчас сами, на ваших глазах вы будете делать историю. Теперь вы в этом будете участвовать.

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

А какой запрос у простого человека?