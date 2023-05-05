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Представители Белкоопсоюза возложили цветы к стеле «Минск – город-герой»

05 мая 2023 17:06
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Новости Беларуси. Жертву, которую принес белорусский народ в 1940-е годы, никогда не предадут забвению. Память о подвиге бережно хранится и передается подрастающему поколению не только внутри семей. В воспитании настоящих патриотов активно помогают общественные организации и объединения. Среди них и Белорусский республиканский союз потребительских обществ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Представители Белкоопсоюза возложили цветы к стеле «Минск – город-герой»-1

5 мая представители Белкоопсоюза присоединились к акции «Беларусь помнит» и возложили цветы к стеле «Минск – город-герой». Более 30 % трудового коллектива кооператоров составляет молодежь, которая с большой гордостью принимает участие в приуроченных к великой дате мероприятиях. А старшее поколение наставляет юношей и девушек: уроки прошлого необходимо помнить.

Представители Белкоопсоюза возложили цветы к стеле «Минск – город-герой»-4

Олег Мацкевич, председатель правления Белкоопсоюза:  
Беларусь как суверенное, независимое государство тем и отличается, что помнит уроки той войны, помнит потерянных людей, каждого третьего белоруса, помнит итоги страшнейшего лихолетья пятилетнего. И пока есть эта память, пока она живет в поколениях, это не должно повториться. Как только мы это забудем, это выйдет опять на новый круг. Поэтому Белкоопсоюз во всех регионах страны 40-тысячная армия потребительской кооперации сегодня участвует в этой акции. Плюс 6 тысяч студентов и учащихся наших колледжей, техникумов и университета гомельского. Поэтому мы не могли остаться в стороне.  

Представители Белкоопсоюза возложили цветы к стеле «Минск – город-герой»-7

Ольга Кукавка, учащаяся Минского филиала УО «Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации»:  
Это очень важно, потому что наши предки сделали важную работу. Мы сейчас живем в хорошем мире. Я таким образом отдаю дань, почтение за то, что они сделали.  

Представители Белкоопсоюза возложили цветы к стеле «Минск – город-герой»-10

Сейчас как никогда важно подавать молодежи правильный пример. И воспитывать ее на тех идеалах, которые помогут выстоять, несмотря ни на что. Данную задачу кооператоры решают на республиканском уровне, вовлекая студентов в акцию «Беларусь помнит» по всей стране.  

На правах рекламы*  

# Реклама # общество # Олег Мацкевич # Фотофакт

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