Представители Белкоопсоюза возложили цветы к стеле «Минск – город-герой»

Новости Беларуси. Жертву, которую принес белорусский народ в 1940-е годы, никогда не предадут забвению. Память о подвиге бережно хранится и передается подрастающему поколению не только внутри семей. В воспитании настоящих патриотов активно помогают общественные организации и объединения. Среди них и Белорусский республиканский союз потребительских обществ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

5 мая представители Белкоопсоюза присоединились к акции «Беларусь помнит» и возложили цветы к стеле «Минск – город-герой». Более 30 % трудового коллектива кооператоров составляет молодежь, которая с большой гордостью принимает участие в приуроченных к великой дате мероприятиях. А старшее поколение наставляет юношей и девушек: уроки прошлого необходимо помнить.

Олег Мацкевич, председатель правления Белкоопсоюза:

Беларусь как суверенное, независимое государство тем и отличается, что помнит уроки той войны, помнит потерянных людей, каждого третьего белоруса, помнит итоги страшнейшего лихолетья пятилетнего. И пока есть эта память, пока она живет в поколениях, это не должно повториться. Как только мы это забудем, это выйдет опять на новый круг. Поэтому Белкоопсоюз во всех регионах страны – 40-тысячная армия потребительской кооперации – сегодня участвует в этой акции. Плюс 6 тысяч студентов и учащихся наших колледжей, техникумов и университета гомельского. Поэтому мы не могли остаться в стороне.

Ольга Кукавка, учащаяся Минского филиала УО «Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации»:

Это очень важно, потому что наши предки сделали важную работу. Мы сейчас живем в хорошем мире. Я таким образом отдаю дань, почтение за то, что они сделали.