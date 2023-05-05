Миллионы долларов в офшорах и неуплата налогов. Как обманывала сеть белорусских магазинов секонд-хенд?

Новости Беларуси. «Бизнес вторых рук». Все ли так прозрачно в работе белорусских магазинов секонд-хенд? Кто и сколько зарабатывает на этом? Смотрите сегодня, 5 мая, специальный репортаж «Недоноски».
Новости Беларуси. «Бизнес вторых рук». Все ли так прозрачно в работе белорусских магазинов секонд-хенд? Кто и сколько зарабатывает на этом? Смотрите сегодня, 5 мая, специальный репортаж «Недоноски».
Модная халява. Как и сколько зарабатывают на любителях одеться в одежду из чужих рук?
Комитетом государственного контроля вскрыта и пресечена незаконная схема, позволяющая крупной специализированной сети магазинов одежды секонд-хенд реализовывать товары в адрес населения по необоснованно завышенным ценам и при этом уклоняться от уплаты налогов в бюджет.
Как бизнес превращается в мошенничество и даже более серьезные преступления? Миллионы долларов в офшорах, уклонение от уплаты налогов и спонсорская помощь экстремистам.
– Приняла участие в несанкционированном митинге.
– Поддалась влиянию деструктивных каналов.
– Я искренне сожалею.
– Я понимаю, что была не права.
История одного семейного дела. Расследование Сергея Шуманского. Смотрите сегодня, 5 мая, сразу после вечернего информационного канала на СТВ.