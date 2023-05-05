Миллионы долларов в офшорах и неуплата налогов. Как обманывала сеть белорусских магазинов секонд-хенд?

Новости Беларуси. «Бизнес вторых рук». Все ли так прозрачно в работе белорусских магазинов секонд-хенд? Кто и сколько зарабатывает на этом? Смотрите сегодня, 5 мая, специальный репортаж «Недоноски».

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Комитетом государственного контроля вскрыта и пресечена незаконная схема, позволяющая крупной специализированной сети магазинов одежды секонд-хенд реализовывать товары в адрес населения по необоснованно завышенным ценам и при этом уклоняться от уплаты налогов в бюджет.

Как бизнес превращается в мошенничество и даже более серьезные преступления? Миллионы долларов в офшорах, уклонение от уплаты налогов и спонсорская помощь экстремистам.

– Приняла участие в несанкционированном митинге.

– Поддалась влиянию деструктивных каналов.

– Я искренне сожалею.

– Я понимаю, что была не права.