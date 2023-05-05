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Миллионы долларов в офшорах и неуплата налогов. Как обманывала сеть белорусских магазинов секонд-хенд?

05 мая 2023 17:02
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Новости Беларуси. «Бизнес вторых рук». Все ли так прозрачно в работе белорусских магазинов секонд-хенд? Кто и сколько зарабатывает на этом? Смотрите сегодня, 5 мая, специальный репортаж «Недоноски».  

Миллионы долларов в офшорах и неуплата налогов. Как обманывала сеть белорусских магазинов секонд-хенд?-1

Модная халява. Как и сколько зарабатывают на любителях одеться в одежду из чужих рук?  

Миллионы долларов в офшорах и неуплата налогов. Как обманывала сеть белорусских магазинов секонд-хенд?-4

Комитетом государственного контроля вскрыта и пресечена незаконная схема, позволяющая крупной специализированной сети магазинов одежды секонд-хенд реализовывать товары в адрес населения по необоснованно завышенным ценам и при этом уклоняться от уплаты налогов в бюджет.  

Миллионы долларов в офшорах и неуплата налогов. Как обманывала сеть белорусских магазинов секонд-хенд?-7

Как бизнес превращается в мошенничество и даже более серьезные преступления? Миллионы долларов в офшорах, уклонение от уплаты налогов и спонсорская помощь экстремистам.  

Миллионы долларов в офшорах и неуплата налогов. Как обманывала сеть белорусских магазинов секонд-хенд?-10

– Приняла участие в несанкционированном митинге.  

Миллионы долларов в офшорах и неуплата налогов. Как обманывала сеть белорусских магазинов секонд-хенд?-13

– Поддалась влиянию деструктивных каналов.  
– Я искренне сожалею.  
– Я понимаю, что была не права.   

Миллионы долларов в офшорах и неуплата налогов. Как обманывала сеть белорусских магазинов секонд-хенд?-16

История одного семейного дела. Расследование Сергея Шуманского. Смотрите сегодня, 5 мая, сразу после вечернего информационного канала на СТВ.  

# Мошенничество # общество # Сергей Шуманский # Фотофакт

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