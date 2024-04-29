Наращивая качество продукции, повышаем спрос – МАЗ отчитался о работе в первом квартале года. Успехи впечатляют. Рост объема производства превысил 126 % по сравнению с тем же периодом годом ранее, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Темп роста объема производства – больше 130 %. Обеспечен положительный финансовый результат. Произведено на 492 единицы техники больше с учетом машино-комплектов. Среднесуточный темп работы конвейера прибавил 19 %. В плюсе экспорт продукции предприятия – 18,2%. Более чем на треть выросла средняя зарплата. Стабильно выполняются все контракты по текущему году. Как говорит Президент, чтобы была нормальная экономика, всего хватает. Остается только честно работать.