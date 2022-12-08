«Мы бывали в Европах, там же никто не пишет на белорусском». Зачем убирать транслитерацию на остановках?

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим рабочий визит Александра Лукашенко в Бишкек, убийство СССР и мир, свободный от Америки. В гостях депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Сергей Клишевич и главный редактор «Журналистской правды» Вадим Манукян. Григорий Азаренок, СТВ:

Сегодня состоялся совет по исторической политике, выступил на нем Вадим Францевич Гигин, председатель общества «Знание». Вот цитата, которую дает «БелТА»: «На совете по исторической политике обсуждалось использование кириллицы в топонимических названиях, то есть названия улиц, городов, станций метро. На совете было предложено передавать топонимические названия на государственных языках». Змагары попытались переврать, что уберут белорусский. Нет, у нас два государственных языка: беларуская мова и русский язык. Мне кажется, что в соответствии с Конституцией, в соответствии со здравым смыслом должно быть и топонимическое оформление.

Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Исключительно. Когда мы бывали в Европах, там же никто не пишет на белорусском языке или на русском. Они выбирают тот язык, на котором разговаривают, и тот, который определяется их политикой межнационального общения. То же самое должно быть и у нас. Мы не будем подстраиваться под какие-то правила и нормы других государств. Мы должны сделать комфортным наше государство для проживания наших людей. И, конечно, гостей, наших союзников. А кому надо – Google в помощь, переводчик, кому надо, тот переведет без проблем. Тем более ни о какой белорусской латинке речи и не шло. Это исключительно была польская и чешская латинка – два небольших, по европейским меркам, государства, которые нам навязывали. Причем, я уверен, это была отдельная небольшая спецоперация духовная, чтобы это дело внедрить в наше общество. И часть названий остановочных пунктов, к сожалению, у нас в городе обозначены именно на этой польско-чешской латинке, которую змагары наши пытаются представить, что это якобы против белорусского. Ни в коем разе! Белорусское мы ценили и защищали от всего этого суррогата польско-чешского.