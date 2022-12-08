«Мы бывали в Европах, там же никто не пишет на белорусском». Зачем убирать транслитерацию на остановках?
Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим рабочий визит Александра Лукашенко в Бишкек, убийство СССР и мир, свободный от Америки. В гостях депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Сергей Клишевич и главный редактор «Журналистской правды» Вадим Манукян.
Григорий Азаренок, СТВ:
Сегодня состоялся совет по исторической политике, выступил на нем Вадим Францевич Гигин, председатель общества «Знание». Вот цитата, которую дает «БелТА»: «На совете по исторической политике обсуждалось использование кириллицы в топонимических названиях, то есть названия улиц, городов, станций метро. На совете было предложено передавать топонимические названия на государственных языках». Змагары попытались переврать, что уберут белорусский. Нет, у нас два государственных языка: беларуская мова и русский язык. Мне кажется, что в соответствии с Конституцией, в соответствии со здравым смыслом должно быть и топонимическое оформление.
Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Исключительно. Когда мы бывали в Европах, там же никто не пишет на белорусском языке или на русском. Они выбирают тот язык, на котором разговаривают, и тот, который определяется их политикой межнационального общения. То же самое должно быть и у нас. Мы не будем подстраиваться под какие-то правила и нормы других государств. Мы должны сделать комфортным наше государство для проживания наших людей. И, конечно, гостей, наших союзников. А кому надо – Google в помощь, переводчик, кому надо, тот переведет без проблем. Тем более ни о какой белорусской латинке речи и не шло. Это исключительно была польская и чешская латинка – два небольших, по европейским меркам, государства, которые нам навязывали. Причем, я уверен, это была отдельная небольшая спецоперация духовная, чтобы это дело внедрить в наше общество. И часть названий остановочных пунктов, к сожалению, у нас в городе обозначены именно на этой польско-чешской латинке, которую змагары наши пытаются представить, что это якобы против белорусского. Ни в коем разе! Белорусское мы ценили и защищали от всего этого суррогата польско-чешского.
Григорий Азаренок:
Значит, это для них важно, раз они так завизжали.
Сергей Клишевич:
Конечно, важно! Потому что денежки у них находятся в этих государствах. И проплачивают они им, этим государства. Скорее всего, по команде и завизжали. Мы же видим, по свистку раз – и понесся этот вой. Дядя, сотрудник дефензивы польской, естественно, дал команду. И это дело понеслось. Потому что у поляков это национальная политика. Сегодня мы видим, что они творят. Поэтому если визг такой мы слышим, значит мы движемся в правильном направлении. Это очень хорошо, это определяет правильность наших движений, наших решений. Так будет и впредь.
Читайте также:
«Мы вам позволили жить, дышать». Клишевич объяснил, почему Беларусь могла бы вмешаться в политику Польши
Главред «Журналистской правды»: Израиль очень недоволен, что, оказывается, Пугачева с Галкиным – христиане
Сергей Клишевич: «Ничего не поменялось, американские разведчики как работали, так и продолжают работать»
Подписывайтесь на нас в Telegram!