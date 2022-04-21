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Жители Литвы: «Может начаться голод, может быть нехватка продуктов»

21 апреля 2022 14:07
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Уровень русофобии в некогда дружественной нам Литве переходит рамки здравого смысла, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Согласны ли простые литовцы с происходящим? Прямо сейчас журналисты СТВ готовят к эфиру эксклюзивное интервью с представителями литовской общественности.  

Ксения Худолей, СТВ:  
Как вообще экономически ситуация выглядит изнутри, в Литве? 

Жители Литвы: «Может начаться голод, может быть нехватка продуктов»-1

Эрика Швянченене, общественный деятель (Литва):  
В магазине подсолнечное масло у нас стоит 4 евро литр.  

Ксения Худолей:  
А до этого было?  

Эрика Швянченене:  
А до этого было 1,20 – 1,50 евро. Цены увеличиваются, ассортимент сужается.  

Жители Литвы: «Может начаться голод, может быть нехватка продуктов»-4

Эдикас Ягелавичус, эксперт в сфере предпринимательства (Литва):  
Есть такие прогнозы разные, что, скажем, может начаться голод, может быть нехватка продуктов и все такое. Вижу, что среди предпринимателей полная стагнация. Строительные фирмы сворачивают все проекты, думают, как закончить старые проекты, новых не начинают.  

Эрика Швянченене:  
У нас же нет вашего железа, у нас нет вашего леса. Мы все, мы в ожиданиях. У нас же гвоздей не будет. Как же мы будем жить?  

Ксения Худолей:  
Не зря же говорят, что Америка только и ждет, когда в Европе начнется ослабление.  

Эрика Швянченене:  
Да, но тогда же они поднимутся. Это конфликт в Европе. Это выживание Соединенных Штатов.  

# Интервью # Ксения Худолей # Эрика Швянченене # Эдикас Ягелавичус # Фотофакт

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