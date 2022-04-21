Жители Литвы: «Может начаться голод, может быть нехватка продуктов»

Уровень русофобии в некогда дружественной нам Литве переходит рамки здравого смысла, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Согласны ли простые литовцы с происходящим? Прямо сейчас журналисты СТВ готовят к эфиру эксклюзивное интервью с представителями литовской общественности.

Эрика Швянченене: А до этого было 1,20 – 1,50 евро. Цены увеличиваются, ассортимент сужается.

Ксения Худолей: А до этого было?

Эдикас Ягелавичус, эксперт в сфере предпринимательства (Литва):

Есть такие прогнозы разные, что, скажем, может начаться голод, может быть нехватка продуктов и все такое. Вижу, что среди предпринимателей полная стагнация. Строительные фирмы сворачивают все проекты, думают, как закончить старые проекты, новых не начинают.

Эрика Швянченене:

У нас же нет вашего железа, у нас нет вашего леса. Мы все, мы в ожиданиях. У нас же гвоздей не будет. Как же мы будем жить?

Ксения Худолей:

Не зря же говорят, что Америка только и ждет, когда в Европе начнется ослабление.

Эрика Швянченене:

Да, но тогда же они поднимутся. Это конфликт в Европе. Это выживание Соединенных Штатов.