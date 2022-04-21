Избили, потому что русскоязычный. Что происходит в литовских школах?

Новости Беларуси. Увольнения и школьный буллинг по языковому признаку. Уровень русофобии в некогда дружественной нам Литве переходит рамки здравого смысла, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Официальный Вильнюс под маской поддержки украинских беженцев вовсю занимается поощрением национализма. В стране царит культ всего украинского – флаги на школах, магазинах. Даже в парламенте национальный символ Литвы уступил место желто-синему. Согласны ли простые литовцы с происходящим? Нам не пришлось гадать. Журналисты СТВ готовят эксклюзивное интервью с представителями литовской общественности.

Взгляд изнутри заставляет содрогнуться. По словам гостей из Литвы, ситуация с беженцами чрезвычайно острая. Власти играют в геополитическую игру, формально выражают сострадание, а реально создают вседозволенность. Тем временем русскоязычному населению приходится безропотно подчиняться новым правилам. Напомним, в этой стране больше половины населения знают русский. За критику официальной позиции люди теряют работу, а самые активные граждане попадают в поле зрения полиции. Вот лишь несколько фактов о литовской реальности. Эдикас Ягелавичус, эксперт в сфере предпринимательства (Литва):

В школах детям рассказывают, какая Украина смелая, как она смело воюет с российскими оккупантами. И все в этом духе.

Эрика Швянченене, общественный деятель (Литва):

На прошлой неделе мне позвонила женщина, учительница. Сказала, что ее уволили с работы, потому что она в Facebook поставила лайк на комментарий, где человек просто выразил свое мнение. То, что сейчас творится, этот геноцид перед славянами. Это несправедливо, это нацизм. Была такая история, когда 11-классник пришел из школы – его избили в коридоре пять-шесть молодых человек. Из-за того, что у него имя Александр, что он сам русский, русскоязычный более-менее, хотя он в литовской школе учится. И ему сказали больше не приходить в школу. Так это подумать надо, как этот молодой человек будет себя чувствовать. И как ему прийти в ту школу, где как бы он раньше, до того, был нормальный человек, с ним общались, а тут с ним так поступили. Я не знаю, как себя чувствуют родители этого мальчика. Но самое опасное в происходящем переход к, по сути, пещерному национализму. Литовские активисты уверяют, что по их телевидению беспрерывно транслируют идею русофобии как что-то нормальное и естественное. А расправа с инакомыслящими – настоящий гражданский подвиг.

Эрика Швянченене:

Люди боятся про это громко говорить, потому что они боятся еще больше расправы. СМИ говорят, что если ты как-то проявишь себя перед человеком, который не поддерживает Украину, Литву, НАТО, и скажешь, что Россия и Беларусь не враг... Если ты будешь избивать его, это как бы подвиг.