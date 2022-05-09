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«Особо этого никто не ожидал». Сотрудница архива рассказала, что происходило в Минске после начала войны

09 мая 2022 07:22
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Уверенность, что все скоро закончится и немцев дальше приграничных районов не пропустят, была настолько велика, что многие продолжали жить в привычном ритме. 22 июня 41-го года минчане пришли, например, на торжественное открытие Комсомольского озера. Кто-то собирался в Дом офицеров на спектакль театра МХАТ имени Горького, гастролировавшего тогда в Минске. Работали транспорт, рынок и магазины. В этот день столицу еще не бомбили. На следующее утро не вызвали паники и первые бомбардировки окрестностей города. Люди продолжали верить, что это случайность, что все скоро закончится. Но драма разыгралась совсем скоро – 24 июня.

«Особо этого никто не ожидал». Сотрудница архива рассказала, что происходило в Минске после начала войны-1

Юрий Царев, ведущий:
О том, как сопротивлялся Минск, поговорим с гостьей студии. К нам присоединяется Татьяна Анпилогова – сотрудница отдела Государственного архива Минской области. Татьяна, добрый день, и с праздником вас.

 «Борьба шла не только в войсках регулярных, но также и среди обычных граждан»

Татьяна Савчик, ведущая:
Татьяна Александровна, я думаю, что про Великую Отечественную войну уже снято столько кинолент, представлены просто миллионы документов, в том числе и сегодня мы располагаем архивными вещами. Наверное, один из наиболее интересных этапов начала войны – это оборона Минска в 1941 году. Как проходила защита города и, может быть, есть какие-то документы, которые с того периода остались?

«Особо этого никто не ожидал». Сотрудница архива рассказала, что происходило в Минске после начала войны-4

Татьяна Анпилогова, сотрудник отдела использования и публикации документов Государственного архива Минской области:
Минск – столица Белорусской Советской Социалистической Республики – был оккупирован буквально на седьмой день с начала войны. В нашем архиве есть документы, свидетельствующие о событиях первых дней. Это различные донесения и информационные сводки, рассказывающие о том, как происходила мобилизация по предприятиям, как люди хотели попасть на фронт, писали заявления. В нашем архиве есть документы, рассказывающие о том, как в первые же дни, буквально 23 числа, формировались санитарные дружины, создавались эвакогоспитали. Руководство различных предприятий руководило таким образом, чтобы как можно больше была светомаскировка. То есть это все есть в документах Государственного архива Минской области. Это свидетельствует о том, что ожесточенная борьба шла не только в войсках регулярных, но также и среди обычных граждан – жителей Минска.

«Никто не думал, что этот день будет первым днем самой кровопролитной войны в истории»

«Особо этого никто не ожидал». Сотрудница архива рассказала, что происходило в Минске после начала войны-7

Татьяна Савчик:
Есть подтверждение, например, того, что люди – ни власть, ни народ – не ожидали начала войны?

Татьяна Анпилогова:
В ходе изучения всей этой массы фондов периода Великой Отечественной войны, можно сказать, что да, действительно, особо этого никто не ожидал. Как мы помним, 22 число – это было воскресенье. Люди вышли в город на празднование по случаю открытия Минского моря. Были гастроли театров, цирковые представления – то есть народ отдыхал, и никто не думал, что этот день будет первым днем самой кровопролитной войны в истории.

Какие документы о начале войны сохранились в Минском областном архиве?

«Особо этого никто не ожидал». Сотрудница архива рассказала, что происходило в Минске после начала войны-10

Юрий Царев:
Вы буквально предварили своим ответом мой вопрос по поводу обороны Минска в первые дни войны. Но вы также принесли и документы, которые свидетельствуют о чем?

Татьяна Анпилогова:
Допустим, вот информационная сводка по Центральному комитету Коммунистической партии Беларуси по Минску по Ворошиловскому району. Здесь указывается, сколько человек было мобилизовано 23 июня.

Юрий Царев:
Простите, я вас перебью. Ворошиловский район, если не ошибаюсь, сейчас это Ленинский район.

Татьяна Анпилогова:
Ворошиловский район – это Советский район.

«Особо этого никто не ожидал». Сотрудница архива рассказала, что происходило в Минске после начала войны-13

Юрий Царев:
А Ленинский – это Сталинский был?

Татьяна Анпилогова:
Да. По районам, в которых в то время проходила мобилизация. Вот этот документ свидетельствует о том, сколько по каждому заводу. Завод имени Чкалова.

Татьяна Савчик:
Я вижу, 400 человек, да?

Татьяна Анпилогова:
Да. То есть тут идет прямо по тому, как это все происходило. И люди сами шли, они писали заявление о вступлении в комсомол, чтобы попасть на фронт. Это происходило именно по желанию людей. Никто их не принуждал.

Татьяна Савчик:
А что говорят документы по поводу жизни людей, которые находились под немецкой оккупацией?

«Особо этого никто не ожидал». Сотрудница архива рассказала, что происходило в Минске после начала войны-16

Татьяна Анпилогова:
В нашем архиве Минской области на данный момент хранится очень большой объем информации, свидетельствующей о жизни в оккупационный период. Это порядка 150 фондов, четыре с половиной тысячи единиц хранения.

Татьяна Савчик:
У нас есть на немецком языке, наверняка это здесь.

Татьяна Анпилогова:
Да, это как раз таки вы можете посмотреть, нормативные документы немецкой власти по всем сферам жизни. Допустим, здесь у нас заложено, как и на каких условиях происходил найм рабочих. То есть все сферы жизни немцы как бы продумали. Они очень педантичны. Надо сказать, что Минск, хоть он и был разрушен на 80%, из 330 предприятий было разрушено 313. То есть осталось всего ничего. Но в годы оккупации Минск продолжал жить, жизнь продолжалась. Работала Минская городская больница №2, работали сады – жизнь текла, хоть было и очень тяжело.

«Эта информация с каждым годом становится все более и более ценной». Помогают ли архивы открывать новые имена героев?

«Особо этого никто не ожидал». Сотрудница архива рассказала, что происходило в Минске после начала войны-19

Юрий Царев:
Нам известны имена многих партизан и подпольщиков, которые действовали во время оккупации Беларуси и Минска, удается ли сейчас открыть какие-то новые имена?

Татьяна Анпилогова:
По вопросу нахождения новых имен неизвестных ранее партизан, подпольщиков весьма информативным является комплекс партийных фондов. Когда мы готовили виртуальную выставку к 80-летию начала войны, мы также искали и находили такого рода документы. В этих фондах хранятся и протоколы заседаний подполья минского, и протоколы заседания райкомов, первичных организаций по предприятиям – объем информации очень большой. Поле для поиска огромнейшее.

Татьяна Савчик:
Личная история вашей семьи, возможно, есть какая-то? И пользуясь профессией, может, вы тоже обращались к архиву и удалось что-то найти?

«Особо этого никто не ожидал». Сотрудница архива рассказала, что происходило в Минске после начала войны-22

Татьяна Анпилогова:
Работая в архиве, есть возможность найти что-то по своей семье, по военной истории семьи. В частности, у меня свекор, ему сейчас 94 года, пользуясь архивными и интернет-ресурсами, мы нашли сведения о нашем родственнике. О том, что он был награжден медалью «Партизану Великой Отечественной войны» 1-й степени. То, что он участвовал в сражениях, будучи совсем молодым человеком. На тот момент ему было 16 лет. Благодаря этим документам узнали, что он был с конца 43-го года в составе бригады «Буревестник» – это отряд имени Громова. Действовал он на территории Минской области – это Руденский район, Минский район. То есть вот такая информация о тех людях, которые еще, слава богу, с нами кто-то есть, кого-то уже нет. Поэтому эта информация с каждым годом становится все более и более ценной.

Нужно ли обществу обнародование архивов о войне?

«Особо этого никто не ожидал». Сотрудница архива рассказала, что происходило в Минске после начала войны-25

Юрий Царев:
Как вы считаете, нужно ли обнародовать все эти архивы, потому что, ясное дело, не все они еще представлены широкой публике на обозрение?

Татьяна Анпилогова:
То, что касается родословной, то, я считаю, это, безусловно, нужно. Что касается документов хозяйственной деятельности либо какой-то другой, для историков, кто занимается конкретным вопросом, то это, конечно, будет интересно.

# Великая Отечественная война # общество # Юрий Царёв # Татьяна Савчик # Татьяна Анпилогова # Фотофакт

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