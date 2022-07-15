Семья Тарасевич вошла в пятёрку лучших на областном этапе проекта «Властелин села»

Новости Беларуси. Вот они, представители сельской молодежи, которых ставят в пример. Уютный и красивый двор, кулинарные и творческие способности – в 2022 году семья Тарасевич вошла в пятерку лучших на областном этапе агропроекта «Властелин села», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Как они признаются: не привыкли сидеть без дела, потому и высокие результаты. Наш корреспондент Мария Царикевич расскажет подробнее.

Хозяин дома Илья Тарасевич родом из деревни Лошница. Познакомились с женой Татьяной здесь же и уже более 18 лет живут душа в душу. Глава семьи работает на деревоперерабатывающем предприятии, супруга – в местном хозяйстве секретарем. Есть и маленькие помощники – двое детей. Пятилетняя София увлекается танцами, а ее 10-летний брат Никита – греко-римской борьбой, уже даже был отмечен хорошими результатами в области. Ребята всегда помогают родителям.