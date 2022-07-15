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Первая зарплата. Более 160 студентов решили подзаработать этим летом на предприятиях Пуховичского района

15 июля 2022 14:02
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Новости Беларуси. От помощи аграриям до работы на стройке. Трудовой семестр в самом разгаре в Минской области. Ребята трудятся в студенческих отрядах различного профиля, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Сельскохозяйственной, экологической, строительной, сервисной и педагогической направленности. Только в Пуховичском районе этим летом подзаработать на мечту и познакомиться ближе с профессиями планируют более 160 человек.

Первая зарплата. Более 160 студентов решили подзаработать этим летом на предприятиях Пуховичского района-1

Сформировано 12 отрядов, три из них уже отработали. Ребята получили свои первые зарплаты. Например, юноши и девушки из сельскохозяйственного отряда за 10 дней получили свыше 200 рублей. Они работали на зерноскладах и полях. Совсем скоро на помощь озеленителям придут экологические отряды. Молодежь будет полоть клумбы, садить цветы и убирать мусор в городе.

Первая зарплата. Более 160 студентов решили подзаработать этим летом на предприятиях Пуховичского района-4

Светлана Зубаревич, главный бухгалтер Пуховичской районной организации БРСМ:
Большим спросом пользуются отряды, которые набирают ребят от 14 лет. «Жилтеплосервис» и лесхоз – от 14 и старше, все остальные от 16. От 18 лет – это торфобрикетный и педагогические отряды. Я со своей стороны стараюсь, чтобы не только школьники из городских школ попали, но также из сельской местности.

Первая зарплата. Более 160 студентов решили подзаработать этим летом на предприятиях Пуховичского района-7

Всего в центральном регионе этим летом смогут поработать и отдохнуть свыше трех тысяч молодых людей.

# Студенты # общество # Светлана Зубаревич # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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