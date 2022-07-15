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Новое здание ЗАГСа появится в Молодечно

15 июля 2022 14:04
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Новости Беларуси. В Молодечно идет подготовка площадки под строительство нового ЗАГСа. Он разместится на пересечении улиц Виленской и Льва Толстого, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Новое здание ЗАГСа появится в Молодечно-1

Уже разработан и утвержден проект. Здание будет двухэтажное. Там разместится отдел ЗАГСа и служба «Одно окно». Будет лифт и система видеонаблюдения. Особое внимание уделили внешнему виду здания. Его украсят большие колонны. Изюминкой станет смотровая площадка, где молодожены смогут проводить фотосессии. На прилегающей территории появятся скульптуры, парковая зона.

Новое здание ЗАГСа появится в Молодечно-4

Александр Мацуль, заместитель главного инженера УКС Молодечненского района:
Парковка предусмотрена на 50 машино-мест, плитка тротуарная, заезды-выезды, асфальтобетонное покрытие, мелкоштучная плитка. Здесь есть по рельефу перепады – будут лестничные марши, пандус будет предусмотрен для инвалидов.

Новое здание ЗАГСа появится в Молодечно-7

Ранее на этом места была обустроена автомобильная стоянка. Теперь парковаться любители четырехколесного транспорта будут возле Дворца культуры. Строительство ЗАГСа начнется в июле 2022 года.

# ЗАГС # общество # Александр Мацуль # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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