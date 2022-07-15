Новое здание ЗАГСа появится в Молодечно

Новости Беларуси. В Молодечно идет подготовка площадки под строительство нового ЗАГСа. Он разместится на пересечении улиц Виленской и Льва Толстого, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Уже разработан и утвержден проект. Здание будет двухэтажное. Там разместится отдел ЗАГСа и служба «Одно окно». Будет лифт и система видеонаблюдения. Особое внимание уделили внешнему виду здания. Его украсят большие колонны. Изюминкой станет смотровая площадка, где молодожены смогут проводить фотосессии. На прилегающей территории появятся скульптуры, парковая зона.

Александр Мацуль, заместитель главного инженера УКС Молодечненского района:

Парковка предусмотрена на 50 машино-мест, плитка тротуарная, заезды-выезды, асфальтобетонное покрытие, мелкоштучная плитка. Здесь есть по рельефу перепады – будут лестничные марши, пандус будет предусмотрен для инвалидов.