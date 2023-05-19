Музыка, литература, дзюдо. Истории четырёх белорусских вундеркиндов нашего времени

Ирина Полякова – первый советский вундеркинд. В свои пять она прочитала 26 томов Жюля Верна, а в 13 окончила школу и поступила в МГУ на экономический факультет. Однако ее рекорд уже давно побила Алиса Теплякова. Юная москвичка осилила эту задачу на 4 года раньше, сдав ЕГЭ в 8 лет. Но вот куда попала девочка: в Страну чудес или кривое Зазеркалье – спорный вопрос. И кем в итоге становятся повзрослевшие чудо-дети?

Надежда Цыркун, кандидат психологических наук, доцент:

Если проводят тест среди 5-летних детей (я себе это говорю каждый день), и ты умнее 5-летнего, а потом мы проверяем интеллект у людей 99 лет, то ты, если был умнее других в 5 лет, то и тут ты умнее 99-летних, но глупее себя 5-летнего. У многих людей «скороспелость» вызывает искреннее сочувствие. По их мнению, типичный не по годам развитый ребенок – это тот, кто изучает греческий язык в 4 года, математический анализ – в 6, ядерную физику – в 8, оканчивает Гарвард в 12, а в 30 превращается в бездельника, который с трудом может найти работу посудомойщика. Но так ли это на самом деле? Как преподаватели ищут подход к юным талантам?

– Ребята, а вы писали когда-нибудь книгу сами?

– Только если рассказ, и то маленький.

– Как здорово! А ты писала?

– Да.

– Так вы все мои коллеги. А давайте вместе напишем одну книгу.

– Давайте. О юных авторах педагог и член Союза писателей Валентина Дробышевская знает не понаслышке. Учитель русского языка и литературы издала сборник с первыми пробами пера. Хотя все поэты и авторы иллюстраций разного возраста и с разными увлечениями, объединяет их одно – творчество.

Валентина Дробышевская, учитель русского языка и литературы, член Союза писателей Беларуси:

Урок литературы – это, наверное, самый классный урок в этом смысле, потому что мы и рисуем, и поем, и танцуем, и смотрим постановки из опер по произведениям классиков. Мы сами пытаемся сочинить письмо современной Татьяны к Евгению Онегину. Ребята делают блоги любимых литературных героев. Здесь больше всего раздолья у нас, чтобы ребенок проявил себя. И ребята это делают с удовольствием! Участвуют в квестах и проводят литературные расследования, декламируют известные стихи и пишут собственные.

Папа смотрит свой футбол,

Вдруг кричит: «Вот это гол!»

А потом что было сил:

«Эврика, сынок, реши!» Вот так папа у меня.

Не соскучишься ни дня!

Понял я: чтобы все решить,

Надо классный гол забить!

Валентина Дробышевская:

Так как я все-таки писатель, поэтому на своих уроках использую нестандартные приемы, потому что у меня большой стаж – 32 года у доски. Мы с ребятами оживляем предметы в 5 классе, чтобы потом перейти к олицетворению. Хочу отметить, что, когда, например, я спрашиваю, оживляя лазерным лучиком: представьте, что стена стала живой, где бы она хотела оказаться в данный момент? Воображение! И ребенок начинает думать. Но в 99 % ребенок проецирует себя сквозь этот образ. Так откуда берутся гениальные дети, если всех забирают из одних и тех же роддомов?

Маленький мальчик способен жонглировать мячом без перерыва несколько часов. Другой малыш перемножает в уме огромные числа. Третий играет на клавишных с непостижимой даже для взрослых скоростью! Как распознать настоящего вундеркинда? И по каким признакам можно определить, в чем именно одарен ребенок? Дети-вундеркинды – это феномен человечества. До сих пор ученые не могут разгадать тайну их появления: хорошие гены, дар свыше или чудо воспитания? Как вырастить маленького гения и почему далеко не все, кто отличается выдающимися способностями от рождения, проявляют их в будущем?

Владимир Фельгин, председатель цикловой комиссии Минского государственного музыкального колледжа им. М. И. Глинки:

Есть выдающиеся ребята, способные. Как говорится, бог дал, попадание в десятку. В расписании будущих музыкантов немало нужных предметов: специальность, теория музыки, сольфеджио, гармония, методика обучения игре на инструменте, анализ музыкальных произведений, история мировой культуры и современная зарубежная музыка. Кроме того, в обязательном порядке ребята должны освоить общеобразовательную программу, успеть на индивидуальные занятия и на репетицию оркестра. Владимир Фельгин:

Я считаю, что когда человек приходит к нам учиться, то это его сознательный выбор жизненного пути. Это профессия. Перед тем, когда они приходят к нам на консультацию, я всегда им говорю: ребята, вы приходите в профессиональную музыку, вы дважды подумайте, вы становитесь профессионалами, это ваша профессия на долгие годы, которая вас будет кормить, от которой вы будете получать удовольствие.

Но сделать жизненный выбор – это одно. Другой вопрос: как максимально раскрыть свой потенциал? Ведь от рождения мы все обладаем определенными задатками. Но далеко не у каждого есть, к примеру, тот самый музыкальный слух. Владимир Фельгин:

Что такое абсолютный слух? Это значит, что он не только слышит аккорды. Он слышит каждую ноту. Когда, например, играется нота «До» на фортепиано, он называет эту ноту. Мы их называем абсолютниками. «С самого детства рос в музыке». Павел Соснок – саксофонист

С настоящим моментом это видео разделяет 6 лет. За это время Павел Соснок научился играть на 3 разных саксофонах, поступил в музыкальный колледж имени Глинки и стал лауреатом престижного конкурса в Лондоне. Владимир Фельгин:

На втором курсе я ему дал очень сложную пьесу, которую у нас мало кто играл в связи с особой сложностью. И через неделю он приносит уже разобранное: у меня все готово. Я удивился. И я ему говорю: тогда, Павлик, будем жить по-новому. А начало этой истории не предвещало бурных оваций. Небольшой городок, обычная музыкальная школа. И мама – учитель по фортепиано.

Павел Соснок, учащийся Минского государственного музыкального колледжа им. М. И. Глинки:

С самого детства рос в музыке, любил очень слушать музыку, выступать на сцене. С 5 лет старался участвовать очень активно абсолютно везде: читать стихи, петь песни. Когда пришел в музыкальную, для меня не было никакой неожиданностью, что надо где-то выступать. Наоборот, это для меня было всегда в радость. Владимир Фельгин:

Приезжали с мамой из Речицы – довольно далекий путь. Он там учился в музыкальной школе, поступил сюда. Знаете, меня поразила его целеустремленность и работоспособность. Все-таки тех знаний, которые ему дали в музыкальной школе, не совсем хватало. Он сам это чувствовал здесь. Но он мгновенно подтянулся.

Догнал и еще обогнал своих сверстников! К слову, Павел не только получает самые высокие отметки по сольфеджио, но преуспел и в других предметах. Так что вскоре музыкальный колледж сможет гордиться еще одним выпускником с красным дипломом. Преподаватель и саксофонист с огромным музыкальным бэкграундом уверен: это не случайность. Ведь главный секрет кроется не столько в незаурядных музыкальных данных, сколько в умении мыслить и принимать решения. Владимир Фельгин:

Это степень восприятия, память, умение проанализировать то, чем ты занимаешься, какой-то самоанализ. Самое главное – это еще, на мой взгляд, самокритичность: как ты себя оцениваешь? Если добавить к этому щепотку упорства и много труда, то коктейль успеха почти готов? И остались ли в нем еще секретные ингредиенты?

Павел Морозик, заместитель директора по научной работе Института генетики и цитологии НАН Беларуси:

Есть такая теория: чтобы стать специалистом в какой-либо области, надо прозаниматься около 10 тысяч часов. Если есть генетические, которые помогают этому раскрыться, то тогда этого результата можно достичь гораздо быстрее. Если Павел этой формулы и не знал, то смог ее вывести и успешно реализовать в жизни. Поэтому подъем в пять утра, легкий завтрак – и любимый саксофон уже в руках. «Для меня это счастье». Виктория Пожиток – писательница Свою первую книгу минчанка Вика Пожиток написала в 10 лет. А в 11 стала победительницей конкурса LitUp, который проводит Министерство информации в поисках талантов.

Виктория Пожиток, победительница республиканского литературного стартапа LitUp:

Сейчас у меня уже две книги, я в восторге. Я свечусь от радости, потому что для меня это счастье. Так что теперь у нас тоже есть свой белорусский Питер! Правда, не Пэн, а Финн, но сюжет куда более интригующий, чем у сэра Джеймса Мэтью Барри. Виктория Пожиток:

Питер на момент написания первой книги был меня старше на два года, потому что ему было 12, а мне 10. Он учится в 7 классе, как и я сейчас. Однажды он со своими родителями переезжает в другой дом, но случайно попадает в другой мир.

Захватывающие приключения и неожиданная развязка – то, что нужно для литературной трилогии! Поэтому, несмотря на то, что Вика совсем недавно получила на руки новенькое издание, она уже вовсю работает над продолжением. Виктория Пожиток:

Еще с детства, когда я ходила в детский сад, я сочиняла небольшие истории, рассказывала их своим родителям и друзьям. Им они очень понравились. И в начальной школе я стала записывать свои рассказы. Первыми поклонниками стали ребята в продленке. Они с удовольствием слушали Вику и просили еще! В пятом классе наша героиня вышла на профессиональный уровень, когда родители предложили необычный челлендж. Виктория Пожиток:

Когда я написала несколько первых глав, пошла к своим родителям, чтобы прочитать их, посмотреть на их реакцию. И они предложили мне такую идею, что я до конца напишу эту книгу, и они ее издадут. На попятную никто не пошел, и хитрый план сработал на все сто. Через год Вика держала в руках пахнущее свежей типографской краской издание. А чуть позже благодаря победе в конкурсе свет увидела и вторая часть загадочной «Поездки в никуда».

Олег Пожиток, отец Вики:

Именно писательский талант – это редкость. Я не видел. Мы видели много людей, которые умеют рисовать хорошо в раннем возрасте, музыканты хорошие, танцовщики, а вот именно писательский талант… Нам понравилось это, самое главное, что ей понравилось. Мы только зеленый свет старались дать. Классика, народные сказки, детективы – девочка буквально окружила себя книгами! И родные всячески содействовали полезному увлечению. Виктория Пожиток:

Я начала читать года в 4. Хоть и по слогам, но уже спокойно могла читать сказки.

Олег Пожиток:

У нее было так много книг, начиная с детских сказок. И она по этой стезе и пошла. Когда она в раннем возрасте начала читать, то было понятно, что ей это нравится. Она просто придумывала истории еще до того, как умела писать и читать. Во дворе кому-то показывала. Тогда думали, что она будет актрисой. Актрисой не стала, зато удивила всех другими способностями. Юная писательница Вика садится за новую главу приключенческой повести, когда приходит вдохновение. Виктория Пожиток:

Школой жертвовать не приходится, потому что я отличница, причем круглая. Я хожу на все олимпиады, жертвую сном, потому что все мое вдохновение приходит ночью.

В электронных девайсах пометки, а в голове целый мир, который больше напоминает кино! Вика признается, что ее повести запросто можно экранизировать. И сегодня это самая большая мечта юной писательницы. «Есть еще к чему стремиться». Константин Мазуркевич – вокалист Костя Мазуркевич в детстве разыгрывал целые театральные перформансы.

Елена Мазуркевич, мама Кости:

Всегда он заметен. Даже если ничего не делает, то все равно как-то обращает на себя внимание. Конечно, очень сильная воля к победе. Он не то чтобы стремится: я хочу взять этот приз. Но максимально выложиться, показать все свои сильные стороны – это его черта. Константин Мазуркевич, лауреат специального фонда Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи:

Песня называется «Скучаю по тебе». Она о любви, о первых чувствах. Эту песню мы выбрали где-то полгода назад, потом со временем как-то ее отложили, теперь решили ее сделать до конца. Получилось очень хорошо. Костя пришел в вокал в 9. По меркам современных педагогов дополнительного образования, достаточно поздно. Но упущенное время не помешало уже через несколько лет подняться на вершину белорусского музыкального олимпа.

Елена Мазуркевич:

Это и талант Кости, который мы, слава богу, вовремя разглядели. Появилось желание как-то двигать это, продолжать. Ему это очень нравится. Я думаю, что счастливый случай здесь тоже весьма кстати, потому что вовремя сказанная какая-то фраза. Допустим, даже по поводу «Славянского базара», что вы помните, что через две недели подача документов? Мы об этом даже и не знали. Мария Аббасова, педагог по вокалу:

На «Славянский базар» очень нацеленно не готовились. Все получилось очень неожиданно для нас. Мы решили попробовать впервые, так как очень многие участники на него отбираются не один год. Это попытки 2-3 раза. А мы пришли просто поучаствовать для себя, посмотреть на свои силы. И получилось! Первая конкурсная песня «Падзяка сэрца» на детском «Славянском базаре в Витебске – 2021» получила максимальное количество баллов, 90, и сразу вывела участника на верхнюю строку в таблице.

Мария Аббасова:

Я считаю, что Косте удалось победить благодаря грамотно подобранному репертуару, потому что те песни, которые он исполнял на конкурсе, полностью легли на его голос, характер, темперамент. Ему самому нравилось то, что он делает, что он исполняет, как он это делает. А это очень важно. У Кости яркий тембр голоса, большой диапазон звучания и запоминающаяся внешность. Он обладает хорошим музыкальным слухом и памятью, но главное – харизмой, которой хватило бы на человек 10. Мария Аббасова:

Он харизматичен, талантлив, а это очень важно. У него действительно очень хорошая предрасположенность к музыке. Он понимает, что он делает. Он очень осознанный для своего возраста. Он трудолюбив. Самое главное – он не трус. Он не боится чего-то нового. Он не боится шагать вперед, идти туда, где он может проиграть. Я считаю, что в этом его победа. Он побеждает благодаря тому, что побеждает самого себя. Чего хочет добиться в будущем артист эстрады?

Константин Мазуркевич:

Я собираюсь свою жизнь связывать с вокалом, так как это очень хорошо получается, мне это очень нравится. Поэтому я бы очень хотел поступить, может быть, в РАМ имени Гнесиных. Это, конечно, очень большой труд, много часов занятия вокалом. Например, перед «Славянским базаром» мы занимались чуть ли не каждый день, чтобы сделать самый лучший результат. Но есть еще к чему стремиться. Есть очень много конкурсов, на которых тоже хотелось бы победить. «Даже мысли уходить из спорта не было». Диана Григоренко – КМС по дзюдо и самбо О победах над собой как никто знает кандидат в мастера спорта по дзюдо и самбо 16-летняя Диана Григоренко. Несмотря на хрупкую внешность, девушка добилась внушительных успехов на татами.

Татьяна Кунцевич, тренер-преподаватель по спорту отделения дзюдо Республиканского училища олимпийского резерва:

К нам она поступала, имея определенный результат. Она была чемпионкой первенства республики, выиграла спартакиаду детско-юношеских спортивных школ и была серебряной призеркой Олимпийских дней молодежи Республики Беларусь.

Она награждена благодарностью Мингорисполкома и является лауреатом Президентской стипендии. Но мало кто даже из родных помнит о том, что когда-то спортивная карьера Дианы была под большим вопросом. Ангелина Чижонок, сестра Дианы:

Раньше она занималась художественной гимнастикой. У нее были осложнения на сердце, поэтому ей пришлось прекратить данный вид спорта. Соответственно, когда мы перевелись в 223-ю школу, директор школы на тот момент вел такую дисциплину, как дзюдо. Ее очень заинтересовала данная дисциплина. Она решила, что будет заниматься. Диана Григоренко, кандидат в мастера спорта по дзюдо и самбо:

У нас в прошлой школе, где я училась, директор тоже занимался дзюдо. И на физкультуре он заставлял нас в кимоно одеваться. Это было в 3 классе, мне это изначально сильно не нравилось, я думала: как может девочка таким спортом заниматься? Но потом пришла на пару тренировок. И уже все. С 3 класса. Феномен или случайность? Диана сама едва ли может объяснить свое детское решение. Но сегодня она уже не представляет свою жизнь без спорта.

Диана Григоренко:

Мне это настолько нравится. Мне нравятся те эмоции, которые я получаю на соревнованиях, переживания тренера, мои. Радоваться вместе победам, грустить из-за поражения. И работать над собой. Очень нравится. Душа лежит. Татьяна Кунцевич:

Она очень устремленная, напористая. Молодец. Она работает на результат, старательная. Недавно у нее травма была, которая не позволила ей в этом году поучаствовать в соревнованиях по своей возрастной категории. Нестерпимая боль и жжение где-то в середине позвоночника. Казалось, что отнимутся ноги и она вот-вот потеряет сознание. Травма, полученная прошлой осенью, разделила жизнь на до и после. В одной были тренировки и соревнования. В другой – два месяца на твердой кушетке, с которой врачи не разрешали даже вставать.

Ангелина Чижонок:

Был такой период, что мы привезли ее в 1-ю городскую, ей не смогли оказать помощь, она очень кричала, плакала. Было очень страшно на нее смотреть, потому что у нее начался болевой шок. Затем была операция и длительный восстановительный период. И все это время Диана мечтала об одном: выйти на мат один на один с соперником.