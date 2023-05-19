Как родители могу развить таланты у ребёнка? Разобрались с психологами и преподавателями

Упорство особенно важно для подрастающих музыкантов. Они должны обладать неистовым желанием справиться с исполнением сложного произведения. Именно эта черта характера позволяет им заниматься много часов семь дней в неделю. И на самом деле решимость может быть более сильным фактором, определяющим успех, нежели IQ! К слову, и всем остальным занятия на инструменте могут пойти на пользу. Об этом рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ.

Надежда Цыркун, кандидат психологических наук, доцент:

Даже такие эксперименты есть, как достичь высоких результатов в учебе в общеобразовательной школе. Музыкант, который играет на ударной установке… А это удовольствие, эмоциональное отреагирование на барабанщика… И он брал только двоечников и троечников. Даже слух не проверял. И все у него обучались. И через некоторое время они повысили школьную успеваемость.

Выяснилась и еще одна интересная закономерность: тем, кто любит музыку, прямая дорога в айти! Ведь между нотами и кодами существует связь.

Владимир Фельгин, председатель цикловой комиссии Минского государственного музыкального колледжа им. М. И. Глинки:

Занимался музыкой – уже по-другому мозг работает, уже интеллектуально он по-другому устроен. Он анализирует свои поступки, поступки окружающих. Это какой-то оберег – интеллект. Каким бы ребенок ни был (одаренным или нет), всестороннее образование не помешает. Оно не только обеспечит альтернативу в будущем, но и поможет развиваться дальше. Надежда Цыркун:

Мозг растет в голове как орган примерно до 8 лет. Это мы можем померить по размеру шляпы. У нас же нет шляпы 80 размера – 54-60. Все. А дальше начинается формирование внутримозговых связей, который трудно подчиняются прямому управлению. Для этого нам и нужно школьное образование. Достаточно широкое, достаточно академическое. И, конечно же, читайте! Вы сейчас не ослышались. Вовсе необязательно ребенка приобщать к мировой литературе, заставляя. Достаточно взять в руки книгу самому.

Валентина Дробышевская, учитель русского языка и литературы, член Союза писателей Беларуси:

Сегодня все сетуют на то, что не читают дети, даже плохо разговаривают, потому что не читают. А я всегда спрашиваю у родителей: а вы когда в последний раз читали? И советую: выпишете папе интересный журнал, для мамы и ребенка классный журнал или газету, хотя бы раз в неделю сделайте креативный час чтения, чтобы потом обсудить, что ты прочитал. Если ребенок будет видеть, что родители увлечены чтением, он поймет, что это круто. Владимир Фельгин:

Плохих детей не бывает. Нет их. Просто каждый любит пошалить, но они иногда начинают мне рассказывать, почему прогуляли урок, Я им в этом случае говорю: ребята, чтобы красиво врать, надо очень много книжек прочитать. Если вы будете читать книжки, то вы не будете делать ошибки в своем вранье. Это первое. Во-вторых, чем больше книжек вы прочитаете, тем меньше вам придется врать в жизни.

Ну а максимально раскрыться сегодня много возможностей! Более того, в нашей стране истинные таланты никогда не останутся незамеченными. Валентина Дробышевская:

Есть у нас программа «Таланты Беларуси», есть президентские премии, в каждом городе есть премии для талантливых детей. И дети могут проявить себя везде: на предметных олимпиадах. В конкурсах исследовательских работ, в творческих конкурсах (живопись, танцы, актерское мастерство, конкурсы ведущих, дикторов). Вы можете посмотреть, сколько у нас кружков разных. Выбирай, пробуй, твори! Так что добро пожаловать в науку или на сцену Летнего амфитеатра в Витебске, где на тебя смотрят 300 тысяч зрителей. Или в издательство за собственной книгой. А, может, на спортивный ринг? Каждый выбирает свой путь сам. И дело взрослых – верить, поддерживать и помогать.

Елена Мазуркевич, мама Кости:

Любить своих детей, заботиться, быть чуткими, слушать, видеть. Обязательно слушать, что они хотят. Мы как родители направляем где-то, подсказываем, подталкиваем иногда к чему-то, но им жить, это их жизнь. И надо быть внимательным к своим детям.