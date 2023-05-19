Уход за кожей летом. Разобрались с косметологом, какие средства точно нужны каждой женщине

В солнечное время года наша кожа нуждается в особом уходе и внимании. Жаркая погода ослабляет естественную защиту, вызывая сухость, преждевременные морщинки, излишнюю пигментацию и другие нарушения. Предотвратить проблемы гораздо легче, чем бороться с ними.

Юлия Стречань, косметолог: В летний период мы переходим на более легкие текстуры. Это флюидные формы, сывороточные препараты, которые содержат в своем составе такие увлажняющие компоненты как алоэ, алантаин, разные успокаивающие компоненты, гиалуроновую кислоту.

Екатерина Мазынская, врач-косметолог первой категории: Все процедуры можно проводить и в солнечное время, но с одной оговоркой. С использованием крема с СПФ-защитой минимум 50. Если человек склонен к пигментации, если и без травматичных процедур у него и так появляются на коже пятна, то конечно, лучше травматичных процедур избегать. У нас есть большое разнообразие средств солнцезащитных. СПФ 20, СПФ 30, СПФ 50 самое популярное. Их нужно наносить на открытые участки тела за 20-30 минут до выхода на солнышко. Если мы находимся на солнце долго, то необходимо нанесение крема обновлять.

К началу теплого периода у нас зачастую ослаблен иммунитет и снижены регенераторные способности кожи, поэтому важно не потерять здоровый и ухоженный вид.

Юлия Стречань:

Очень хороши массажи, так как в жаркую погоду нам характерны отеки, поэтому прогнать лимфу и избавиться от отеков очень прекрасно в летний период. Также увлажняем, потому что повышенная инсоляция приводит к обезвоживанию кожи.

Екатерина Мазынская:

К сожалению, избежать полного проявления веснушек невозможно, потому что это такая генетическая особенность. Поэтому веснушки лучше полюбить свои. Для того чтобы они были красивые, аккуратные, опять же использовать крем с СПФ-защитой, они появятся более равномерно, не в таком количестве, будут милые и красивые.

Юлия Стречань:

Все продукты такие, как сметана, простокваша, кефир, я бы рекомендовала оставить их для прямого назначения, но не в качестве средства при ожогах. Потому что содержащаяся в них молочная кислота может сыграть в них обратную реакцию и повысить чувствительность и раздражимость кожи.