Более 40 раритетов. Чем уникален музей докомпьютерной техники в Мостах?

Анастасия Макеева, корреспондент:

Мы с вами оказались в какой-то сказочной стране.

Татьяна Стельмах, директор Мостовской районной библиотеки:

Любовь к чтению прививается именно с детства. Именно здесь, в детской библиотеке, мы старались создать все ярко, уютно и красиво. Приятно почитать в такой яркой нише книгу. Книжный рай. Быть в Мостах и не отправиться с Алисой в страну чудес просто невозможно. Местная библиотека после модернизации открыла новую главу и превратилась в культурный центр. В программе буккроссинг, аквагримм, чудо мастер-классы и даже театр теней. Познавать мир хочется от корки до корки.

Татьяна Стельмах:

У нас есть игровая комната. Дети могут и поиграть, построить лего, компьютеры, разработаны нами самими игры, например, «Алисомания» – одна из последних наших разработок. Музей «Мир докомпьютерной техники» – гордость библиотеки, находка для туристов. Более 40 раритетов: телефоны, фотоаппараты, видеомагнитофоны у многих вызовут чувство ностальжи. Вашему вниманию – арифмометр «Феликс» 1956 года. С трудом верится, что этот агрегат использовался как калькулятор. 9-значные цифры, корни и проценты – все было под силу чуду техники.

Татьяна Стельмах:

У нас «Искра-124», то есть это калькулятор, теперь представляем наши маленькие, современные калькуляторы, которые можно положить в карман. Угадай мелодию. Виниломаны просто растают. Музыкальная коллекция впечатляет. Легендарная радиола «Кантата», проигрыватель «Сириус» и даже патефон в голосе. Мотаем в прошлое и зажигаем под золотые хиты. Анастасия Макеева:

Сейчас с трудом верится, что так слушали любимую песню.

Татьяна Стельмах:

На смену таким проигрывателям и радиолам пришли магнитофоны, это были катушечные магнитофоны, здесь четыре дорожки, то есть две стороны с одной и две с другой. Они переставлялись, записывались новые песни, а уже на смену таким бабинам-магнитофонам пришли с маленькими кассетами, дети и взрослые любят вспомнить, как они когда-то перематывали кассеты. Конечно, такие коллекции кассет собирали и были в каждом доме. Домашний кинотеатр. Диафильмы объединяли всю семью и лестничную площадку. Рассматривать сказки и мультфильмы на слайдах было особым ритуалом и любимой забавой. В музее можно проследить и эволюцию компьютерных игр. Бэби-буммеры, меллиниалы и зумеры найдут свою кнопку по интересам. Интересно, что отцом геймеров стал Александр Дуглас, который в 1952-м изобрел простейшую игру «крестики-нолики» и свершил настоящий прорыв.