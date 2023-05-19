Может ли ребёнок родиться гением? Секрет раскрыл учёный

По каким признакам определить, что ребенок обладает особыми способностями? И какие гены определяют высокий интеллект и таланты человека? Об этом рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ.

Наталья Липская, семейный психолог:

А кто такие одаренные дети, как бог поцеловал? И тут много разных моментов. Первое – это генетическая особенность этих деток. Это среда, в которой они родились. В какой же профессии, какими же навыками и особенностями обладает их семья. Как, например, династия врачей, музыкантов, художников, ученых. И тогда у детей те задатки и генетические моменты чуть выше, чем у детей, которые рождаются в обычной семье. Музыка, литература, дзюдо. Истории четырех белорусских вундеркиндов нашего времени. Подробнее здесь. У Кости зеленый цвет глаз и светлые волосы, как у мамы. А вот музыкальность он явно унаследовал от отца.

Елена Мазуркевич, мама Кости:

Папа – очень творческий человек у нас. Может, он не связан работой с искусством, но он очень любит петь. Мне кажется, эти вокальные данные от папы. Очень сильный, хороший и красивый голос. Стоит ли говорить о том, что в семье Вики не читал только кот? А страсть к литературе передавалась от поколения к поколению.

Олег Пожиток, отец Вики:

У нас дома всегда было много книг. Книги абсолютно разные. Начиная от детских, заканчивая военной тематикой, философские даже книги были. Я и мой брат всегда читали, даже дрались за книгу: один взял одну книгу – другому сразу она нужна. Видимо, ей это передалось.

Павел Морозик, заместитель директора по научной работе Института генетики и цитологии НАН Беларуси:

Вообще, у человека все признаки генетические. Какие-то в большей степени, какие-то в меньшей. Если мы говорим про цвет глаз, волос, группу крови, то они практически на 100 % продетерминированы генетически. А вот одаренность, талант – это сложные и многокомпонентные признаки, которые являются количественными. Соответственно, здесь сотня (а то и тысяча) генов, которые отвечают за их проявление. Определенные особенности тут заключаются в том, что каждый ген вносит свой вклад, но в совокупности они все оказывают влияние. Взломать самую сложную программу в мире и раскрыть тайну генома человека. Белорусские «хакеры» в белых халатах знают, где отыскать секретный код. ДНК – универсальная флеш-карта, на которой записано все, что определяет нашу индивидуальность.

Павел Морозик:

Мы уже более 10 лет работаем в области генетики человека. Начинали со спортивной генетики, то есть предрасположенность к высоким спортивным достижениям. Здесь очень большой вклад генетики. Такие исследования и в мире проводятся повсеместно. Стоит отметить, что здесь важны такие признаки, как, например, мышечная масса, выносливость, сила, способность восстанавливаться после физических нагрузок. Ген выносливости выявить просто – достаточно провести тестирование на определенные маркеры. ДНК позволяет определить, какие генетические неполадки есть в организме человека и какова вероятность, что однажды они дадут о себе знать. Кроме того, полученные данные помогут строить тренировочную программу индивидуально, уже с учетом генотипа. Павел Морозик:

Эти задатки могут относиться к разным сферам. Например, доказано, что максимальное потребление кислорода примерно наполовину продетерминировано генетически. Вторая половина – это тренировки. Это важно для спортсменов циклических видов спорта: бег, плавание на длинные дистанции, велоспорт. Это важно и для музыкантов. Для тех, кто играет на духовых инструментах, тоже важен этот показатель. Так что хотите – растите музыканта, хотите – пловца. Только не забудьте спросить у самого ребенка, что ему нравится больше.

Мария Аббасова, педагог по вокалу:

Родителям стоит присмотреться к тому, как ребенок реагирует на музыку в детстве: как часто он подпевает песенкам в мультике, насколько он любит повторять музыкальные фразы за героями, насколько он раскрепощен.

Татьяна Кунцевич, тренер-преподаватель по спорту отделения дзюдо Республиканского училища олимпийского резерва:

У нас почти все данные важны. Нам надо и силовые способности, и координационные, и гибкость большое значение имеет. Генетики вам подскажут, в какой области может быть достигнут наилучший результат. И даже спрогнозируют, какая дистанция сможет принести наибольшее количество наград. Вот только можно ли с уверенностью сказать, что от этого спортивная карьера сложится? Павел Морозик:

В данном случае мы говорим только про генетические задатки, а дальше без тренировок, опыта, обучения, тренеров сами по себе у ребенка способности не проявятся. Татьяна Кунцевич:

Шансы у каждого есть. Если спортсмен не хочет тренироваться, хоть 20 самых лучших тренеров около него поставь – он все равно бороться не будет. Тот, который хочет чего-то достичь, будет стремиться, стараться. Так что здесь в бой уже вступает характер. А как проявляет себя интеллект? Павел Морозик:

Если посмотреть всю историю человечества, гениев там было около 400 человек, но ни у одного гения не родился гениальный ребенок. На первый взгляд кажется, что наследственно это не передается, но на самом деле это только подтверждает наследственную передачу, потому что каждый человек может передать только половину своих генов ребенку. Мы получаем половину генов от отца, половину – от матери, соответственно, этот талант проявляется при идеальном генотипе.

Но если маленькие «почемучки» умными рождаются, то откуда берутся творческие дети? Ведь гена таланта нет, как и генов лени или, наоборот, трудолюбия. Наталья Липская:

Одаренность может быть разной. Это может быть просто общая одаренность, когда есть высокий уровень интеллекта, склонность к каким-то наукам, к академическому знанию. Есть одаренность, связанная с творческими способностями. Есть одаренность, связанная с социальной коммуникацией, когда у ребенка изначально заложены серьезные лидерские качества, то есть способность привлекать к себе внимание, удерживать и управлять каким-то образом людьми. Если к этому списку добавить спортивную одаренность, то вот вам полная картина. Правда, если будущие звездочки спорта, или проще сказать – непоседы, проявляют себя в раннем возрасте, то с обладателями литературных способностей все же придется набраться терпения. Наталья Липская:

Одаренность может быть латентной. Если это связано с поэтическими способностями, то нужно дождаться подросткового возраста, первой любви, гормональных всплесков – тогда и происходит вся эта история.