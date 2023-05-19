Одарённый или старательный? Вот какой ребёнок в итоге может стать успешнее

Амбиции нешуточные, но и подкреплены они серьезным трудолюбием. Ведь чтобы чего-то достичь, необходимо будет что-то отдать. Формула Бекхарда – это уже коучинг в чистом виде. Рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ.

Надежда Цыркун, кандидат психологических наук, доцент:

Чтобы получить высокий результат, нам надо вложить труд. Задатки плюс труд. Одно без другого нам способность не даст. Поэтому мне иногда кажется, что человек носит в себе кладбище задатков, которые он никогда не развивал. А еще драма состоит в том, что сейчас нет деятельности для тех задатков, которые у нас есть. Например, 100 лет назад не было айтишников, компьютеров, а люди с задатками были, но они об этом даже не узнали. Музыка, литература, дзюдо. Истории четырех белорусских вундеркиндов нашего времени. Подробнее здесь. Так какова цена успеха? И стоят ли круглые десятки, статуэтки и медали заветного отдыха, общения со сверстниками и родными?

Виктория Пожиток, победительница республиканского литературного стартапа LitUp:

Целое лето я провожу со своими друзьями. Я в основном такой же ребенок, как и все, я не загоняю себя в какие-то узкие рамки. Я не домосед. Надежда Цыркун:

Предположим, что вы его ничему не обучаете. Но он же чем-то занят. Он ушел в телефон, сидит и пальчиком тычет. Тупее занятия не придумаешь! Все верно: незаурядные способности не исключают полноценного детства. Когда-то люди считали, что, вырастая, вундеркинды теряют свою одаренность и становятся неуклюжими в социальном отношении людьми, которые терпят неудачу во взрослой жизни. Однако исследования показали, что наличие IQ выше среднего у одаренных детей приводит и к успеху выше среднего во взрослой жизни. Но нюансы есть и здесь.

Наталья Липская, семейный психолог:

Мы смотрим: он, вроде как, умный, а к 13-15 годам еще и тело приобрел взрослое, а психические процессы, психические функции все равно нуждаются в развитии, как и у всех детей. Это главная составляющая. То есть мы при этом развиваем и память, и мышление, и воображение, и умение играть с другими детьми, и оттачиваем коммуникативные навыки, то есть учим, как подойти, как спросить, потому что так получается, что если мы какой-то один навык формируем, то это как туннель. В последнее время набирает популярность теория отличников и троечников, которую примерно можно описать так: первые в целом более исполнительны и хороши как наемные работники, процент вторых среди владельцев бизнеса гораздо больше. На вопрос «зачем» отличник отвечает «надо», а троечник на «надо» спрашивает «зачем». Поэтому троечники никогда не будут делать то, что им неинтересно, а коммуникативные навыки им придется развить до самого высокого уровня, ведь списать-то надо. Наталья Липская:

Есть одаренность детей, которые посещают кружки, на которую родители, учителя обращают внимание. Когда это маленький ребенок, то это вызывает, что вау, класс, все аплодируют. Если дети с хорошими способностями или среднестатистические дети, но они трудяги, то к возрасту 15 лет эта грань между одаренностью (теми, кто обладает какими-то навыками) и теми, как дети называют, заучками стирается.

Павел Морозик, заместитель директора по научной работе Института генетики и цитологии НАН Беларуси:

Если два ребенка (один одаренный, а второй не очень) вместе учатся в школе, одну программу изучают, то одаренный ребенок будет превосходить менее одаренного, но если ребенок одаренный не будет воспитываться, читать книжки, ходить на занятия в школу, то менее одаренный ребенок его превзойдет благодаря своим усилиям, стараниям и так далее. Но как провести эту грань между детьми одаренными и теми, кто очень старается и нацелен на результат? И чем принципиально отличаются от первых и вторых те самые чудо-дети? Надежда Цыркун:

Вундеркинд – это человек, который рано обнаруживает успехи в некой деятельности. Но нет гарантии, что они сохранятся на всю жизнь, потому что развитие мозга других людей просто тебя догоняет. Так грустно, что раньше ты был самым умным, а теперь не очень. Почти каждый родитель хочет верить в то, что именно его чадо – исключение из правил. Но лишь небольшая доля детей – всего до 10 процентов – достаточно умны, чтобы их можно было отнести к категории одаренных. А настоящие гении встречаются и того реже. Это один ребенок на 5 миллионов.