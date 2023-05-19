Какие книги точно понравятся детям среднего школьного возраста? Вот несколько вариантов

Ирина Токарева, детский писатель, член Союза писателей Республики Беларусь:

Две новые книги для детей среднего школьного возраста. Одна из них книга научная, в это время, начиная со второго класса, дети интересуются окружающим миром. Из чего сделаны предметы вокруг? Как извергается вулкан? Что происходит с погодой? Какие-то опыты даже в этой книге описываются, свойства воды, молекулы, атомы. Обо всем, что нас окружает, но очень просто. Об этом повествует эта книга с великолепными иллюстрациями, помогает детям разобраться во всех физических и химических законах. В книге «Энциклопедия юного ученого» два персонажа, которые помогают ребятам разобраться в химических и физических опытах, в свойствах предметов. Во всем, что нас окружает. Даже в таких сложных понятиях, как фотосинтез, сила тяжести, космические планеты.