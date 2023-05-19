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Какие книги точно понравятся детям среднего школьного возраста? Вот несколько вариантов

19 мая 2023 20:46
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Ирина Токарева, детский писатель, член Союза писателей Республики Беларусь:
Две новые книги для детей среднего школьного возраста. Одна из них книга научная, в это время, начиная со второго класса, дети интересуются окружающим миром. Из чего сделаны предметы вокруг? Как извергается вулкан? Что происходит с погодой? Какие-то опыты даже в этой книге описываются, свойства воды, молекулы, атомы. Обо всем, что нас окружает, но очень просто. Об этом повествует эта книга с великолепными иллюстрациями, помогает детям разобраться во всех физических и химических законах. В книге «Энциклопедия юного ученого» два персонажа, которые помогают ребятам разобраться в химических и физических опытах, в свойствах предметов. Во всем, что нас окружает. Даже в таких сложных понятиях, как фотосинтез, сила тяжести, космические планеты.

Какие книги точно понравятся детям среднего школьного возраста? Вот несколько вариантов-1

Еще одна новинка – книга для среднего школьного возраста «Зеленая долина» с великолепными иллюстрациями художницы Анны Алешиной. В этой книге ребят ждет сюрприз, книга в книге. Книга волшебная и таинственная, но волшебства и необыкновенности добавляет то, что в ней находится старинная чудесная книга. Придя к ней, ребята будут разбираться в переходах волшебного замка, названии драконов, которые вылупились из яиц. Поймут, как с ними бороться, найдут противодраконие. Это великолепная приключенческая повесть, фантастическая, вместе с тем нравственная. Эти две книги абсолютно разные, но и та, и другая понравится ребятам, потому что в первой природные явления и реальный мир. Вторая книга – это фантастический мир, чудеса, драконы и то, что любят ребята. 

# Книги # общество # Фотофакт

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