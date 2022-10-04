Мужчина зарезал собаку, которая защищала хозяйку. Почему некоторые люди жестоко обращаются с животными?

Бездомные животные – постоянные жители современных городов. Каждый день им приходится бороться за существование и жизнь. К сожалению, с каждым годом количество беспризорных четвероногих увеличивается в геометрической прогрессии. О том, какое наказание должны понести те, кто жестоко обращается с животными, и как заставить людей отвечать за тех, кого они приручили, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Согласитесь, ситуация с живодерами – это первый шаг к садистским преступлениям и вопрос о психическом здоровье человека. Александр, часто ли вам приходится сталкиваться с такими случаями?

Александр Суходольский, официальный представитель Следственного комитета Беларуси:

Можно говорить, что разные категории людей. Соответственно, есть случаи, когда кто-то просто решил, что это весело, и занимался этим. Есть случаи, когда действительно у людей есть какие-то психические расстройства, отклонения. Таким способом они, можно сказать, удовлетворяют какое-то свое желание к жестокости, то есть через издевательства над животными либо убийства животных. Есть люди, которые делают это в состоянии алкогольного опьянения, не понимая последствий. Есть абсолютно разные категории. Нельзя сказать, что только психически неуравновешенные люди это делают. Алеся Лакина:

Этих людей проверяют потом у психиатра? Александр Суходольский:

Конечно, когда расследуется именно уголовное дело по таким фактам, оно расследуется, как любое другое преступление. Так же проводятся оперативно-розыскные мероприятия для установления лиц, совершивших такое преступление. Полноценно проводятся все следственные действия, людям предъявляется обвинение. Процесс расследования точно такой же, как по любой другой категории, так же, как по тяжким и особо тяжким преступлениям. Уделяется полное внимание, то есть никто ситуацию на самотек не пускает.