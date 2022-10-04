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Устроилась на завод и прославилась в TikTok. Поговорили с блогером Лесей Белозоровой

04 октября 2022 14:24
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Стюша Тайм, блогер:
Продолжаем нашу рубрику «Таланты Беларуси». Сегодня познакомимся с тик-ток блогером Лесей Белозоровой. Рада тебя видеть. Сегодня у тебя 620 тысяч подписчиков. Как ты добилась такого результата?

Как добиться такого успеха?

Леся Белозорова, тик-ток блогер:
Я начала снимать с конца 11-го класса. У меня залетали некоторые видео, потом как-то забросила. Дальше я поступила в БГТУ, начала там учиться, мне предложили работу на заводе. Я пошла, начала там снимать, проявлять себя. Всем понравилось, теперь подписываются. Удивляются тому, что я такая молодая и на заводе работаю.

О работе на заводе

Стюша Тайм:
На каком заводе работаешь?

Устроилась на завод и прославилась в TikTok. Поговорили с блогером Лесей Белозоровой-1

Леся Белозорова:
На «Атланте».

Стюша Тайм:
Нравится тебе работа и коллектив?

Леся Белозорова:
На самом деле сложная работа. Я работаю на конвейере. Холодильники идут очень быстро, я не успевала, но мне помогали сотрудники некоторые.

Узнают ли фанаты на улице?

Стюша Тайм:
У тебя много поклонников, узнают ли тебя люди на улице?

Леся Белозорова:
Да, конечно. Я гуляю, ко мне подходят, фотографируются со мной. Мне безумно приятно.

Стюша Тайм:
Думала сделать фан-встречу?

Леся Белозорова:
В будущем как-нибудь организую это.

Устроилась на завод и прославилась в TikTok. Поговорили с блогером Лесей Белозоровой-4

Что важно, чтобы видео залетело в TikTok?

Стюша Тайм:
Сегодня TikTok одна из самых популярных сетей. Наверное, многие ребята, которые нас сейчас смотрят, хотят услышать советы от профессионала. С чего начинать?

Леся Белозорова:
Самое главное – это качество и освещение. Я бы посоветовала купить кольцевую лампу. Можно снимать напротив окна.

Стюша Тайм:
Еще важна идея, да?

Леся Белозорова:
Да, оригинальные видео заходят на аудиторию большую. Самая популярная музыка, которую популярные блогеры снимают – это уже тренд, тебе надо тоже снимать.

Где искать вдохновение для съемок?

Стюша Тайм:
Тогда вероятность стать популярным возрастает. Ты яркий, позитивный человечек. Откуда берешь столько энергии?

Устроилась на завод и прославилась в TikTok. Поговорили с блогером Лесей Белозоровой-7

Леся Белозорова:
У меня это с детства, нужно ценить каждую минуту своей жизни, не унывать. Не тратить свою энергию на грустные мысли. Еще я заметила, что позитив притягивает людей. Поэтому оставайтесь на позитиве.

Стюша Тайм:
Наверняка, ты много путешествуешь. Есть ли у тебя любимое место в Беларуси?

Леся Белозорова:
Да, я стараюсь разнообразить свою жизнь, путешествую по всей Беларуси по возможности. Но самое любимое место – это Минск, здесь безумно красивые парки. Друзья, моя поддержка. Постоянно гуляем по атмосферным местам.

Стюша Тайм:
Что бы ты хотела пожелать телезрителям, которые будут нас смотреть?

Устроилась на завод и прославилась в TikTok. Поговорили с блогером Лесей Белозоровой-10

Леся Белозорова:
Ребята, желаю вам всего самого лучшего, оставайтесь на позитиве, самое главное не болейте.

«На 5 миллионов залетел видеоролик». Почему «Атланту» выгодно держать в штате тиктокеров – подробнее здесь.

# Интервью # общество # Леся Белозорова # Стюша Тайм # Фотофакт

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