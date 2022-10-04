Устроилась на завод и прославилась в TikTok. Поговорили с блогером Лесей Белозоровой

Стюша Тайм, блогер:

Продолжаем нашу рубрику «Таланты Беларуси». Сегодня познакомимся с тик-ток блогером Лесей Белозоровой. Рада тебя видеть. Сегодня у тебя 620 тысяч подписчиков. Как ты добилась такого результата? Как добиться такого успеха? Леся Белозорова, тик-ток блогер:

Я начала снимать с конца 11-го класса. У меня залетали некоторые видео, потом как-то забросила. Дальше я поступила в БГТУ, начала там учиться, мне предложили работу на заводе. Я пошла, начала там снимать, проявлять себя. Всем понравилось, теперь подписываются. Удивляются тому, что я такая молодая и на заводе работаю. О работе на заводе Стюша Тайм:

На каком заводе работаешь?

Леся Белозорова:

На «Атланте». Стюша Тайм:

Нравится тебе работа и коллектив? Леся Белозорова:

На самом деле сложная работа. Я работаю на конвейере. Холодильники идут очень быстро, я не успевала, но мне помогали сотрудники некоторые. Узнают ли фанаты на улице? Стюша Тайм:

У тебя много поклонников, узнают ли тебя люди на улице? Леся Белозорова:

Да, конечно. Я гуляю, ко мне подходят, фотографируются со мной. Мне безумно приятно. Стюша Тайм:

Думала сделать фан-встречу? Леся Белозорова:

В будущем как-нибудь организую это.

Что важно, чтобы видео залетело в TikTok? Стюша Тайм:

Сегодня TikTok одна из самых популярных сетей. Наверное, многие ребята, которые нас сейчас смотрят, хотят услышать советы от профессионала. С чего начинать? Леся Белозорова:

Самое главное – это качество и освещение. Я бы посоветовала купить кольцевую лампу. Можно снимать напротив окна. Стюша Тайм:

Еще важна идея, да? Леся Белозорова:

Да, оригинальные видео заходят на аудиторию большую. Самая популярная музыка, которую популярные блогеры снимают – это уже тренд, тебе надо тоже снимать. Где искать вдохновение для съемок? Стюша Тайм:

Тогда вероятность стать популярным возрастает. Ты яркий, позитивный человечек. Откуда берешь столько энергии?

Леся Белозорова:

У меня это с детства, нужно ценить каждую минуту своей жизни, не унывать. Не тратить свою энергию на грустные мысли. Еще я заметила, что позитив притягивает людей. Поэтому оставайтесь на позитиве. Стюша Тайм:

Наверняка, ты много путешествуешь. Есть ли у тебя любимое место в Беларуси? Леся Белозорова:

Да, я стараюсь разнообразить свою жизнь, путешествую по всей Беларуси по возможности. Но самое любимое место – это Минск, здесь безумно красивые парки. Друзья, моя поддержка. Постоянно гуляем по атмосферным местам. Стюша Тайм:

Что бы ты хотела пожелать телезрителям, которые будут нас смотреть?