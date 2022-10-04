В Прилуках обезопасили дорогу к школе и даже разработали специальный маршрут для детей

Новости Беларуси. В Минской области с начала года произошло 61 ДТП с участием детей, двое погибли, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Сотрудниками Госавтоинспекции постоянно ведется профилактическая работа. В некоторых школах инспекторы разработали безопасные маршруты юных пешеходов. Главная задача взрослых – проинструктировать своих детей.

Рабочий день. Утро. Ученики с рюкзаками наперевес спешат на занятия. У многих маршрут неблизкий. По пути дворы, проезжая часть. Осенью движение на дорогах становится наиболее интенсивным. Сезон такой – школьный. Поэтому особое внимание участкам возле учебных заведений.

Ирина Сапунова, начальник отделения по агитации и пропаганде УГАИ УВД Миноблисполкома:

Мы объясняем такие важные моменты, как переход проезжей части. Это небезопасный участок дороги, поэтому очень важно, помимо таких основных моментов, как остановиться возле проезжей части, посмотреть по сторонам, убедиться, что транспортное средство пропускает детей, нужно еще наладить так называемый визуальный контакт с водителями. И это дети, безусловно, усваивают. Мы надеемся, что каждый ребенок, услышав нашу полезную информацию, будет применять эти золотые правила в жизни.