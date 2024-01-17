«Мужчина тоже должен принять на себя ответственность». Почему женщины часто идут на аборт?
Небезопасные аборты ежегодно приводят к 40 тысячам смертей во всем мире и госпитализации миллионов женщин с определенными осложнениями. Даже если аборт сделал врач в условиях медицинского учреждения, то прерывание беременности все равно не пройдет бесследно для организма женщины и в дальнейшем может отразиться на ее здоровье и здоровье ее будущих детей. О последствиях абортов, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Мы понимаем, что к вам мужчины приходят с сугубо мужскими проблемами, но все же бывает ли такое, что, например, бездетные мужчины могут сожалеть о совершенном аборте их спутницы? Вот, мол, если бы тогда этого не произошло, а сейчас-то уже поздно.
Юрий Бельчиков, врач-уролог высшей категории, руководитель Городского центра мужского здоровья Минского клинического городского консультативно-диагностического центра:
Безусловно, при сборе анамнеза у мужчины, который обращается по поводу бесплодия, выясняется, были ли беременности от него у женщин. Аналогичные вопросы задаются женщинам. Так вот, при опросе таких пар подавляющее большинство сожалеет о выполненных ранее абортах. Причем, как вы думаете, кого винит женщина в первую очередь? Мужчину, потому что в нужный момент он не нашел слова, не поддержал.
Михаил Свито, ведущий ток-шоу:
Не понимаю, почему все говорят про мужчину. Почему все идут в сторону мужчины? Если это залет? Давайте называть вещи своими именами. Кто сейчас будет рожать? Она сама идет – это ее решение пойти и сделать аборт.
Наталья Надольская:
Давайте выясним, кто виноват, что залет. Мужчин не учат предохраняться?
Юрий Бельчиков:
Потому что девочка – принимающая сторона, инициатива. Не мне же рассказывать.
Михаил Свито:
Она сама не хочет этих детей, но у нее так получилось в жизни.
Наталья Надольская:
У нее не может одной так получиться, их двое в процессе участвует. Если так получилось, то это двое.
Михаил Свито:
Да, это понятно. Но, мне кажется, не надо винить только мужика.
Наталья Надольская:
Никто не винит, вот мы и разбираемся.
Юрий Бельчиков:
Мужчина тоже должен принять на себя ответственность и найти слова поддержки. Но, к сожалению, принять на себя ответственность не всегда возможно, потому что это признак зрелости мужчины в первую очередь и показатель того, насколько он любит свою партнершу. К сожалению, не всегда так происходит. Действительно бывают разные ситуации, когда мужчина еще незрелый, назовем это так, не в состоянии принять решение и поддержать женщину в трудный момент. Поэтому женщина не получает поддержки от мужчины, к сожалению, принимает решение в пользу прерывания беременности, а не сохранения.
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