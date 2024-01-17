«Мужчина тоже должен принять на себя ответственность». Почему женщины часто идут на аборт?

Небезопасные аборты ежегодно приводят к 40 тысячам смертей во всем мире и госпитализации миллионов женщин с определенными осложнениями. Даже если аборт сделал врач в условиях медицинского учреждения, то прерывание беременности все равно не пройдет бесследно для организма женщины и в дальнейшем может отразиться на ее здоровье и здоровье ее будущих детей. О последствиях абортов, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Мы понимаем, что к вам мужчины приходят с сугубо мужскими проблемами, но все же бывает ли такое, что, например, бездетные мужчины могут сожалеть о совершенном аборте их спутницы? Вот, мол, если бы тогда этого не произошло, а сейчас-то уже поздно.

Юрий Бельчиков, врач-уролог высшей категории, руководитель Городского центра мужского здоровья Минского клинического городского консультативно-диагностического центра:

Безусловно, при сборе анамнеза у мужчины, который обращается по поводу бесплодия, выясняется, были ли беременности от него у женщин. Аналогичные вопросы задаются женщинам. Так вот, при опросе таких пар подавляющее большинство сожалеет о выполненных ранее абортах. Причем, как вы думаете, кого винит женщина в первую очередь? Мужчину, потому что в нужный момент он не нашел слова, не поддержал. Михаил Свито, ведущий ток-шоу:

Не понимаю, почему все говорят про мужчину. Почему все идут в сторону мужчины? Если это залет? Давайте называть вещи своими именами. Кто сейчас будет рожать? Она сама идет – это ее решение пойти и сделать аборт. Наталья Надольская:

Давайте выясним, кто виноват, что залет. Мужчин не учат предохраняться? Юрий Бельчиков:

Потому что девочка – принимающая сторона, инициатива. Не мне же рассказывать. Михаил Свито:

Она сама не хочет этих детей, но у нее так получилось в жизни.