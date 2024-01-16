«Рациональное обследование и наблюдение». Каковы шансы вылечить бесплодие?

Небезопасные аборты ежегодно приводят к 40 тысячам смертей во всем мире и госпитализации миллионов женщин с определенными осложнениями. Даже если аборт сделал врач в условиях медицинского учреждения, то прерывание беременности все равно не пройдет бесследно для организма женщины и в дальнейшем может отразиться на ее здоровье и здоровье ее будущих детей. О последствиях абортов, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Михаил Свито, ведущий ток-шоу:
Как решается проблема бесплодия у нас в стране?
Владислав Сокол, врач акушер-гинеколог, заведующий акушерско-обсервационным отделением № 2 3-й городской клинической больницы:
Существует достаточно большое количество центров, где могут пройти лечение и наблюдение супружеские пары. Плюс ко всему сегодня достаточно хорошая законодательная база для подготовки к первой попытке ЭКО в данном конкретном случае у каждой семьи. Объективно каких-то серьезных причин для беспокойства, что ничего не получится и дальше будет только беда, нет. Главное, чтобы семья просто к этому правильно подошла, чтобы они прошли рациональное обследование и наблюдение. Потому что нередко бывает, что мужчина оказывает сопротивление и не проходит полный пакет обследования, проходит его очень поздно, у кого-то что-то не получается либо есть какие-то психологические компоненты, и семейная пара не идет на контакт с психологом.
«Какие причины могут препятствовать зачатию?» О видах бесплодия рассказал акушер-гинеколог – подробнее здесь.