«Рациональное обследование и наблюдение». Каковы шансы вылечить бесплодие?

Небезопасные аборты ежегодно приводят к 40 тысячам смертей во всем мире и госпитализации миллионов женщин с определенными осложнениями. Даже если аборт сделал врач в условиях медицинского учреждения, то прерывание беременности все равно не пройдет бесследно для организма женщины и в дальнейшем может отразиться на ее здоровье и здоровье ее будущих детей. О последствиях абортов, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Михаил Свито, ведущий ток-шоу:

Как решается проблема бесплодия у нас в стране?