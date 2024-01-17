Алёна Дзиодзина: определение тематики года стало важным стимулом для государства и общества

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.

Алена Дзиодзина, психолог:

Определяя девиз, мы намечаем себе установку. Как правило, ее основная суть в том, чтобы стать для нас направляющей, что будет напоминать, в каком направлении мы нацелились двигаться и зачем.

Встречаясь с представителем Таджикистана, Президент отмечал, что привык смотреть на процессы в динамике. В контексте того диалога Александр Лукашенко имел в виду экономику. Но в то же время наш Президент – историк, и умение оценить перспективы точно так же ложится в основу решений и остальном.

У нас давно появилась традиция выбирать девиз. На нее тоже весьма занимательно посмотреть в динамике. По сути, инициатива определять тематику года стала важным стимулом для государства и общества, помогая нам укреплять государство.

Алена Дзиодзина:

В 2022-м была история... Ведь мудрые люди на опыте учатся, и лишь дурак ничему не внемлет. Оттого девизом тогда стал Год исторической памяти. В оппо-СМИ нас поспешили винить в ретроградности, хотя суть и была не в тоске по прошлому, а в интеграции прежнего опыта в настоящее. Когда, извлекая уроки из опыта, у нас постарались забрать полезное.

Год мира и созидания уже поднастраивал Беларусь на качество и конструктивные отношения с остальными странами. В основе предполагался мирный контакт на межличностном уровне. Встречи Александра Лукашенко и представителей государств стали ярким примером, когда добрые отношения помогают объединяться и совместными силами созидать нечто новое.

Предстоящий год должен пройти под эгидой качества, когда приходит пора продолжать в том направлении, что у нас наметили. В потенциале белорусский человек способен на многое и среди наших людей правда немало талантливых. Только бывают трудности с качеством. Не потому, что мы люди плохие, а оттого, что мы люди и в мире людей так бывает!