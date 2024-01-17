Алёна Дзиодзина: определение тематики года стало важным стимулом для государства и общества

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.
Проект Алены Дзиодзиной представляет собой цикл размышлений автора о человеческом внутри современной политики.
Алена Дзиодзина, психолог:
Определяя девиз, мы намечаем себе установку. Как правило, ее основная суть в том, чтобы стать для нас направляющей, что будет напоминать, в каком направлении мы нацелились двигаться и зачем.
Встречаясь с представителем Таджикистана, Президент отмечал, что привык смотреть на процессы в динамике. В контексте того диалога Александр Лукашенко имел в виду экономику. Но в то же время наш Президент – историк, и умение оценить перспективы точно так же ложится в основу решений и остальном.
У нас давно появилась традиция выбирать девиз. На нее тоже весьма занимательно посмотреть в динамике. По сути, инициатива определять тематику года стала важным стимулом для государства и общества, помогая нам укреплять государство.
Алена Дзиодзина:
В 2022-м была история... Ведь мудрые люди на опыте учатся, и лишь дурак ничему не внемлет. Оттого девизом тогда стал Год исторической памяти. В оппо-СМИ нас поспешили винить в ретроградности, хотя суть и была не в тоске по прошлому, а в интеграции прежнего опыта в настоящее. Когда, извлекая уроки из опыта, у нас постарались забрать полезное.
Год мира и созидания уже поднастраивал Беларусь на качество и конструктивные отношения с остальными странами. В основе предполагался мирный контакт на межличностном уровне. Встречи Александра Лукашенко и представителей государств стали ярким примером, когда добрые отношения помогают объединяться и совместными силами созидать нечто новое.
Предстоящий год должен пройти под эгидой качества, когда приходит пора продолжать в том направлении, что у нас наметили. В потенциале белорусский человек способен на многое и среди наших людей правда немало талантливых. Только бывают трудности с качеством. Не потому, что мы люди плохие, а оттого, что мы люди и в мире людей так бывает!
Алена Дзиодзина:
Девиз года психологически исполняет роль указателя. «Мы умеем делать, умеем жить, но нужно делать это качественно», – сказал на днях Президент, отмечая, что год ожидаемо станет сложным. И с этой исторической неизбежностью белорусам придется встретиться. Принципиальным является именно качество жизни по результатам встречи. Если с чем-то пришлось побыть, то как именно?
Например, если год обещает стать слишком шумным, то нам предстоит сделать все, чтобы он проходил спокойно. И «если каждый человек, белорус, наш гость, наши соседи, друзья вместе с нами проживут этот год и запомнят его как Год качества, значит, у нас получилось», – конкретизировал ориентир белорусский лидер. Праздники кончились! Пора погрузиться в работу!
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