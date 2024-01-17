Минский аэропорт работает в штатном режиме, несмотря на погодные условия

Аэропорт Минска продолжает работать в штатном режиме. Рейсы выполняются по расписанию, несмотря на сложные погодные условия, которые продлятся еще несколько дней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни ветер усилится, осадки продолжатся. Снегоуборочная техника на взлетно-посадочной полосе и перроне работает практически непрерывно, задействовано 22 единицы спецтехники. За два дня с искусственных аэродромных покрытий убрано 6 400 кубометров снега.