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Минский аэропорт работает в штатном режиме, несмотря на погодные условия

17 января 2024 07:09
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Аэропорт Минска продолжает работать в штатном режиме. Рейсы выполняются по расписанию, несмотря на сложные погодные условия, которые продлятся еще несколько дней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минский аэропорт работает в штатном режиме, несмотря на погодные условия-1

По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни ветер усилится, осадки продолжатся. Снегоуборочная техника на взлетно-посадочной полосе и перроне работает практически непрерывно, задействовано 22 единицы спецтехники. За два дня с искусственных аэродромных покрытий убрано 6 400 кубометров снега.

Минский аэропорт работает в штатном режиме, несмотря на погодные условия-4

Прилагаются максимальные усилия для поддержания нормальной работоспособности, соблюдаются все производственные процессы, чтобы обеспечить безопасность полетов. Для комфорта пассажиров проводится расчистка привокзальной площади и парковок.

# Авиасообщение # общество

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