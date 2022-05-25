«Муж мне зачем? Я всё делаю сама». Нужна ли семья современной женщине?

Современные женщины. У прекрасных дам получается взбираться по карьерной лестнице и решать множество задач. Но при этом готовку, стирку, уборку никто не отменял. О том, как совмещать карьеру и быт, быть хорошей женой, матерью и специалистом одновременно, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:

Нужна ли современной женщине семья? Ведь она как-то ограничивает личную свободу. Женщины сейчас стремятся работать, планировать свою карьеру. Как вы считаете? Если, например, женщина не хочет выходить замуж, можно ли ей это позволить и не обращать внимание на какое-то давление общества? Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Или есть такой стереотип, что она должна быть замужем? А раз не замужем, значит что-то не так.

Алла Цвирко:

Я не знаю. Человек – это животное парное, в принципе. Мне кажется, что это нормально, когда у тебя есть пара, мужчина любимый. Вы про семью это имеете в виду? Наталья Надольская:

Да, конечно. Просто мне кажется, что раньше женщины стремились выйти замуж. Но не только потому, что так принято, а еще и потому что мужчина брал на себя какую-то основную функцию по зарабатыванию денег, обеспечиванию семьи. Современные женщины умеют зарабатывать, делают это хорошо, сами себя обеспечивают и говорят: «Зачем мне муж? У меня есть друг, любовник. А муж мне зачем? Я все делаю сама». Алла Цвирко:

Наше поколение, по-моему, выходило замуж по любви. Зарабатывали они столько же, сколько и мы. Абсолютно мы на них не рассчитывали, на этих парней, что они нам что-то принесут, мамонта какого-то. Одинаковые 100 рублей. Только любовь мной двигала, когда я замуж выходила. Это счастье, я считаю. Наталья Надольская:

Наталья, что вы скажете про этот стереотип современный?

Наталья Нос, ремесленник:

У меня точно так же. Во-первых, нас и растили, что тебе надо быть девочкой – шить, вязать и удачно выйти замуж. У нас в 19-20 лет считалось, что это нормально. В 24, по-моему, или в 25 нас уже называли старородящими.

Марина Шкроб, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, врач акушер-гинеколог:

В 27. Наталья Нос:

В 27 в то время. Наталья Надольская:

Сейчас во сколько старородящие считаются? Марина Шкроб:

Нет такого теперь. Наталья Надольская:

Уже даже отменили само понятие. Наталья Нос:

Я в 19 лет вышла замуж, это считалось нормально. На данный момент, конечно, женщине выбирать. Давит на нее социум или общественное мнение – замужем, не замужем. Я знаю, многим это все равно важно. Что бы там ни говорили, насколько наши женщины современные и эмансипированные, но многим все равно общественное мнение важно. Многие выходят замуж, потому что надо выйти. Я это вижу.

Наталья Надольская:

Чтобы мама отстала со своими вопросами: «Когда ты уже замуж выйдешь?» Наталья Нос:

Да, чтобы мама, соседи, бабульки на лавке. Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:

Чтобы общество не осуждало. Это важно для них. Наталья Надольская:

Вот они – жертвы стереотипов. Алла Цвирко:

Это неправильный посыл, кстати, абсолютно. Наталья Нос:

Да, это неправильно. Алла Цвирко:

Чтобы что-то доказать соседке – это неправильно.