«Муж мне зачем? Я всё делаю сама». Нужна ли семья современной женщине?
Современные женщины. У прекрасных дам получается взбираться по карьерной лестнице и решать множество задач. Но при этом готовку, стирку, уборку никто не отменял. О том, как совмещать карьеру и быт, быть хорошей женой, матерью и специалистом одновременно, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:
Нужна ли современной женщине семья? Ведь она как-то ограничивает личную свободу. Женщины сейчас стремятся работать, планировать свою карьеру. Как вы считаете? Если, например, женщина не хочет выходить замуж, можно ли ей это позволить и не обращать внимание на какое-то давление общества?
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Или есть такой стереотип, что она должна быть замужем? А раз не замужем, значит что-то не так.
Алла Цвирко:
Я не знаю. Человек – это животное парное, в принципе. Мне кажется, что это нормально, когда у тебя есть пара, мужчина любимый. Вы про семью это имеете в виду?
Наталья Надольская:
Да, конечно. Просто мне кажется, что раньше женщины стремились выйти замуж. Но не только потому, что так принято, а еще и потому что мужчина брал на себя какую-то основную функцию по зарабатыванию денег, обеспечиванию семьи. Современные женщины умеют зарабатывать, делают это хорошо, сами себя обеспечивают и говорят: «Зачем мне муж? У меня есть друг, любовник. А муж мне зачем? Я все делаю сама».
Алла Цвирко:
Наше поколение, по-моему, выходило замуж по любви. Зарабатывали они столько же, сколько и мы. Абсолютно мы на них не рассчитывали, на этих парней, что они нам что-то принесут, мамонта какого-то. Одинаковые 100 рублей. Только любовь мной двигала, когда я замуж выходила. Это счастье, я считаю.
Наталья Надольская:
Наталья, что вы скажете про этот стереотип современный?
Наталья Нос, ремесленник:
У меня точно так же. Во-первых, нас и растили, что тебе надо быть девочкой – шить, вязать и удачно выйти замуж. У нас в 19-20 лет считалось, что это нормально. В 24, по-моему, или в 25 нас уже называли старородящими.
Марина Шкроб, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, врач акушер-гинеколог:
В 27.
Наталья Нос:
В 27 в то время.
Наталья Надольская:
Сейчас во сколько старородящие считаются?
Марина Шкроб:
Нет такого теперь.
Наталья Надольская:
Уже даже отменили само понятие.
Наталья Нос:
Я в 19 лет вышла замуж, это считалось нормально. На данный момент, конечно, женщине выбирать. Давит на нее социум или общественное мнение – замужем, не замужем. Я знаю, многим это все равно важно. Что бы там ни говорили, насколько наши женщины современные и эмансипированные, но многим все равно общественное мнение важно. Многие выходят замуж, потому что надо выйти. Я это вижу.
Наталья Надольская:
Чтобы мама отстала со своими вопросами: «Когда ты уже замуж выйдешь?»
Наталья Нос:
Да, чтобы мама, соседи, бабульки на лавке.
Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:
Чтобы общество не осуждало. Это важно для них.
Наталья Надольская:
Вот они – жертвы стереотипов.
Алла Цвирко:
Это неправильный посыл, кстати, абсолютно.
Наталья Нос:
Да, это неправильно.
Алла Цвирко:
Чтобы что-то доказать соседке – это неправильно.
Наталья Нос:
Это все равно существует.
Алла Цвирко:
Кстати, некоторые так и выходят, и это плохо заканчивается.
Наталья Нос:
Многие так и выходят. Но, с другой стороны, есть примеры: выходят, потому что надо. Их семьи достаточно крепкие. У них клеится не на страстях все, а на взаимоуважении, обмене энергиями, помощи друг другу. Они могут стать впоследствии друзьями.
Алла Цвирко:
Впоследствии, не сразу?
Наталья Нос:
Мне мама рассказывала. Она говорит: «Ты знаешь, я за папу выходила замуж – у меня большой любви к нему не было. Но потом, уже побыв замужем за ним несколько лет, я его полюбила».
Наталья Надольская:
Вот это: стерпится – слюбится. Как любят говорить психологи: «Все очень индивидуально».
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