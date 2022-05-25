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100 заявлений на одну квартиру. В Минске появятся два арендных дома

25 мая 2022 14:51
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Новости Беларуси. В Минске строят два арендных дома. Многоэтажки будут рассчитаны почти на 250 квартир общей площадью более 13,5 тысячи квадратных метров, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

100 заявлений на одну квартиру. В Минске появятся два арендных дома-1

Их планируют ввести в эксплуатацию в 2022 году. Кроме того, в 2022-м начато проектирование еще одного дома в Московском районе в границах улиц Прилукской и Глаголева. На одну квартиру нового фонда в среднем поступает около 100 заявлений. Также планируется возведение жилплощади за счет собственных средств предприятий. Среди них – строительные, промышленные и проектные. Это позволит закрепить ценных сотрудников, состоящих на учете нуждающихся.

# Государственная политика в области жилищного строительства # общество # Фотофакт

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