100 заявлений на одну квартиру. В Минске появятся два арендных дома

Новости Беларуси. В Минске строят два арендных дома. Многоэтажки будут рассчитаны почти на 250 квартир общей площадью более 13,5 тысячи квадратных метров, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Их планируют ввести в эксплуатацию в 2022 году. Кроме того, в 2022-м начато проектирование еще одного дома в Московском районе в границах улиц Прилукской и Глаголева. На одну квартиру нового фонда в среднем поступает около 100 заявлений. Также планируется возведение жилплощади за счет собственных средств предприятий. Среди них – строительные, промышленные и проектные. Это позволит закрепить ценных сотрудников, состоящих на учете нуждающихся.