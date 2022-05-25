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«Сейчас женщины стали больше заботиться о своём здоровье?» Мнение врача-гинеколога

25 мая 2022 12:00
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Современные женщины. У прекрасных дам получается взбираться по карьерной лестнице и решать множество задач. Но при этом готовку, стирку, уборку никто не отменял. О том, как совмещать карьеру и быт, быть хорошей женой, матерью и специалистом одновременно, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:
По вашим наблюдениям как врач-гинеколога, сейчас женщины стали больше заботиться о своем здоровье?

«Сейчас женщины стали больше заботиться о своём здоровье?» Мнение врача-гинеколога-1

Марина Шкроб, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, врач акушер-гинеколог:
Мне кажется, что молодежь в принципе по-другому относится к своему здоровью. Я начинала работать в 1990-е годы. Представляете, разрушилась страна. То есть родители пытались найти детям пропитание. Поэтому дети росли, по большому счету, неприсмотренные. Это поколение неприсмотренное выросло, родили детей. Как раз сейчас рожают детки этого неприсмотренного поколения. Они совсем другие. То есть, мне кажется, что они действительно заботятся о своем здоровье. Особенно это заметно по нашим беременным. То есть они неравнодушные, пытаются все узнать. С ними очень интересно.

Многие стремятся поскорее выйти из декретного отпуска. Почему женщины в Беларуси стали рожать гораздо позже – подробнее здесь.

# Здоровье # общество # Юлия Самусенко # Марина Шкроб # Фотофакт

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