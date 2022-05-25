«Сейчас женщины стали больше заботиться о своём здоровье?» Мнение врача-гинеколога

Современные женщины. У прекрасных дам получается взбираться по карьерной лестнице и решать множество задач. Но при этом готовку, стирку, уборку никто не отменял. О том, как совмещать карьеру и быт, быть хорошей женой, матерью и специалистом одновременно, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:

По вашим наблюдениям как врач-гинеколога, сейчас женщины стали больше заботиться о своем здоровье?