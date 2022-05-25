В Городейской средней школе заложили яблоневый сад. Это может сделать питание дешевле

На участке в 90 соток расположилось 300 саженцев яблонь. Здесь несколько сортов: Имант, Алеся и белорусская сладкая. В закладке плодового сада и обработке почвы школе помогли подшефные организации. Собранный урожай пойдет на школьный стол, что поможет удешевить питание. Посадку новых деревьев приурочили к Году исторической памяти.

Татьяна Чашейко, директор средней школы № 2 городского поселка Городея:

К посадке этого плодового сада мы готовились заранее и планомерно. Уже начиная с осени прошлого года. Была подготовлена почва под посадку сада, были продуманы саженцы. Труд, вложенный детьми, ведь они будут помогать ухаживать за этим садом, поэтому тот труд, который они будут применять здесь, они будут ценить то, что выросло. И, наверное, с большим аппетитом будут употреблять яблоки из собственного сада.