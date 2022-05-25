Прямой эфир

Сказочные персонажи и необычные картины. Как дети учатся лепить из глины?

25 мая 2022 14:26
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Стародорожском центре детского творчества создают уникальные изделия из глины. Это дело рук юных мастеров образцовой студии «Гліняныя дзівосы». Ребятам по силам любые идеи. Например, эксклюзивные вазы и тарелки, герои из детских сказок, сюжетные композиции, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

На мастер-классе побывала и наш корреспондент Юлия Минич.

Сказочные персонажи и необычные картины. Как дети учатся лепить из глины?-1

Юлия Минич, корреспондент:
Сначала мы должны подготовить наш материал. Берем необходимое количество глины, переминаем в руках. Кстати, на ощупь она очень приятная и чуть холодноватая. И как говорят мастера, руки сами все знают, дело лишь за фантазией

Сказочные персонажи и необычные картины. Как дети учатся лепить из глины?-4

Сказочные персонажи, необычные тарелки и яркие картины. Это все изделия от мастериц образцовой студии «Гліняныя дзівосы». А вот и юные таланты. После школы собрались в кружке и сосредоточенно создают новые шедевры. А рядом опытный гончар – Ольга Поршнева. Уже более 20 лет она обучает всех желающих искусному мастерству.

Юлия Минич:
Сколько времени нужно, чтобы началось получаться? Или есть ребята, которые сразу усваивают, руки чувствуют?

Сказочные персонажи и необычные картины. Как дети учатся лепить из глины?-7

Ольга Поршнева, руководитель образцовой студии «Гліняныя дзівосы» Стародорожского центра детского творчества:
Некоторые чувствуют объем при лепке, а некоторым нужно время. В зависимости от ребенка. У некоторых развита очень хорошо моторика, и они вылепливают даже очень мелкие детальки. Например, слепить у животного глазки. Это нужно маленький комочек скатать, поцарапать, приклеить.

Подробности в видеоматериале.

# Хобби # общество # Юлия Минич # Ольга Поршнева # Диана Скраблевич # Кристина Боган # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
ГАИ проводит акцию «Внимание – дети!» С 25 мая по 5 июня автомобили должны ездить с ближним светом фар
25 мая 2022 14:14

ГАИ проводит акцию «Внимание – дети!» С 25 мая по 5 июня автомобили должны ездить с ближним светом фар

Узнать о свободных местах в детских садах Минской области. Вот как работает интерактивная карта
25 мая 2022 14:01

Узнать о свободных местах в детских садах Минской области. Вот как работает интерактивная карта

Портреты птиц и рыб собраны из овощей и фруктов. Чем уникальны работы художника Андруковича?
25 мая 2022 13:21

Портреты птиц и рыб собраны из овощей и фруктов. Чем уникальны работы художника Андруковича?