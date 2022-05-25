Сказочные персонажи и необычные картины. Как дети учатся лепить из глины?
Новости Беларуси. В Стародорожском центре детского творчества создают уникальные изделия из глины. Это дело рук юных мастеров образцовой студии «Гліняныя дзівосы». Ребятам по силам любые идеи. Например, эксклюзивные вазы и тарелки, герои из детских сказок, сюжетные композиции, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
На мастер-классе побывала и наш корреспондент Юлия Минич.
Юлия Минич, корреспондент:
Сначала мы должны подготовить наш материал. Берем необходимое количество глины, переминаем в руках. Кстати, на ощупь она очень приятная и чуть холодноватая. И как говорят мастера, руки сами все знают, дело лишь за фантазией
Сказочные персонажи, необычные тарелки и яркие картины. Это все изделия от мастериц образцовой студии «Гліняныя дзівосы». А вот и юные таланты. После школы собрались в кружке и сосредоточенно создают новые шедевры. А рядом опытный гончар – Ольга Поршнева. Уже более 20 лет она обучает всех желающих искусному мастерству.
Юлия Минич:
Сколько времени нужно, чтобы началось получаться? Или есть ребята, которые сразу усваивают, руки чувствуют?
Ольга Поршнева, руководитель образцовой студии «Гліняныя дзівосы» Стародорожского центра детского творчества:
Некоторые чувствуют объем при лепке, а некоторым нужно время. В зависимости от ребенка. У некоторых развита очень хорошо моторика, и они вылепливают даже очень мелкие детальки. Например, слепить у животного глазки. Это нужно маленький комочек скатать, поцарапать, приклеить.
Подробности в видеоматериале.