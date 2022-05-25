Сказочные персонажи и необычные картины. Как дети учатся лепить из глины?

Новости Беларуси. В Стародорожском центре детского творчества создают уникальные изделия из глины. Это дело рук юных мастеров образцовой студии «Гліняныя дзівосы». Ребятам по силам любые идеи. Например, эксклюзивные вазы и тарелки, герои из детских сказок, сюжетные композиции, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Юлия Минич, корреспондент: Сначала мы должны подготовить наш материал. Берем необходимое количество глины, переминаем в руках. Кстати, на ощупь она очень приятная и чуть холодноватая. И как говорят мастера, руки сами все знают, дело лишь за фантазией

Сказочные персонажи, необычные тарелки и яркие картины. Это все изделия от мастериц образцовой студии «Гліняныя дзівосы». А вот и юные таланты. После школы собрались в кружке и сосредоточенно создают новые шедевры. А рядом опытный гончар – Ольга Поршнева. Уже более 20 лет она обучает всех желающих искусному мастерству.

Юлия Минич:

Сколько времени нужно, чтобы началось получаться? Или есть ребята, которые сразу усваивают, руки чувствуют?