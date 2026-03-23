Рютте сообщил о стремлении Зеленского «заключить сделку» по Украине

Генсек Марк Рютте заявил, что глава Украины Владимир Зеленский полон решимости заключить мирное соглашение и важно донести эту позицию до России, чтобы она была готова к сотрудничеству. Об этом пишет ТАСС.

«Он (Зеленский – прим. ред.) хочет заключить сделку, и мы должны убедиться, что мы также донесем это до России», – сказал он.

Рютте также отметил, что Соединенные Штаты продолжают поддерживать контакты со всеми сторонами и играют ключевую роль в попытках положить конец конфликту.

По словам пресс-секретаря лидера Рф Дмитрия Пескова, Кремль рассчитывает продолжить трехсторонние переговоры после согласования графиков, в первую очередь с американской стороной.

Предыдущая встреча представителей России, США и Украины состоялась в феврале в Женеве.

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