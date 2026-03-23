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Аграрии 18 районов Минской области ведут весенний сев

23 марта 2026 14:31
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Аграрии 18 районов Минской области ведут весенний сев. Ранними яровыми зерновыми засеяно более 2,5 тысячи гектаров, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В хозяйстве «ПИК-Лесное» Копыльского района техника весь световой день в полях. Ведется закрытие влаги и внесение органических удобрений. Параллельно механизаторы занимаются пахотой. Старт сева намечен на вторник. В структуре посевов – традиционно зерновые, а также кукуруза и рапс. Ежедневно будет задействовано 13 энергонасыщенных тракторов и около 50 механизаторов.

Аграрии 18 районов Минской области ведут весенний сев-2

Леонид Бутевич, директор сельхозпредприятия «ПИК-Лесное»:
В прошлом году у нас прирост по зерну был более 2000, по кукурузе тоже более 2000. Уверен, если не подведет погода, потому что мы в зоне рискованного земледелия находимся, урожай будет больше однозначно. По минеральным удобрениям мы обеспечены на данный момент калием более 100 %, азот – 87 %, фосфор – 100 %.

Пока весенний сев ведут три хозяйства района. Пройдено 60 гектаров из почти 3 тысяч. 

Исправная техника – залог будущего урожая! На юге Минской области аграрии уже приступили к севу. Читайте здесь.

# Посевная кампания # Сельское хозяйство

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