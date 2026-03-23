Аграрии 18 районов Минской области ведут весенний сев

В хозяйстве «ПИК-Лесное» Копыльского района техника весь световой день в полях. Ведется закрытие влаги и внесение органических удобрений. Параллельно механизаторы занимаются пахотой. Старт сева намечен на вторник. В структуре посевов – традиционно зерновые, а также кукуруза и рапс. Ежедневно будет задействовано 13 энергонасыщенных тракторов и около 50 механизаторов.

Леонид Бутевич, директор сельхозпредприятия «ПИК-Лесное»:

В прошлом году у нас прирост по зерну был более 2000, по кукурузе тоже более 2000. Уверен, если не подведет погода, потому что мы в зоне рискованного земледелия находимся, урожай будет больше однозначно. По минеральным удобрениям мы обеспечены на данный момент калием – более 100 %, азот – 87 %, фосфор – 100 %.

Пока весенний сев ведут три хозяйства района. Пройдено 60 гектаров из почти 3 тысяч.