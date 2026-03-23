В Германии из-за забастовки массово закрылись аптеки

В Германии сегодня, 23 марта, закрылись практически все аптеки. Причиной стала общенациональная забастовка фармацевтов. По всей стране на работу не вышли более 160 тысяч сотрудников. Марши и демонстрации ожидаются в Берлине, Мюнхенец, Дюссельдорфе и Ганновере, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Аптекари хотят привлечь внимание властей к бедственному положению отрасли и требуют увеличения ее финансирования и повышения зарплат, которые не пересматривались уже около 15 лет. При этом производственные расходы выросли более чем на 65 %. Это привело к массовому закрытию аптек. По данным немецких ассоциаций фармацевтов, за последние 13 лет по всей стране прекратили работу более 20 % подобных учреждений. Только за прошлый год были вынуждены свернуть свою деятельность почти 450 аптек.