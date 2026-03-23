Кто может стать сестрой милосердия и куда обращаться? Рассказала преподаватель духовного училища
Смысл соблюдения Великого поста может стать для нас более близок и понятен, если мы вспомним одну древнюю традицию. Она заключалась в том, чтобы средства, сэкономленные при выборе более простой и скромной пищи, направлять на помощь ближним, дела милосердия. Какими они могут быть? Об этом и не только поговорили в программе «Прикосновение к свету» с матушкой Ольгой Шолковой, сестрой милосердия, руководителем хора в храме в честь святителя Николая.
Олег Лепешенков, СТВ:
Сестра милосердия сегодня – кто она?
Ольга Шолкова, сестра милосердия, преподаватель Минского духовного училища:
Это верующий человек с избытком жертвенной любви, которая служит ближнему, как Христу. Сестры милосердия оказывают помощь в больницах или в паллиативном уходе, в хосписах. Это уход за самими больными. Мы служим больше человеку, человеку как личности, как Христу.
Надо увидеть прежде всего человека самого, его немощи, поддержать его, оказать любовь. Ведь пациентов много. Медицина в районе не может столько уделить времени больному, сколько может уделить ему сестра милосердия. Поговорить, поддержать, покормить. То есть не только медицинская помощь.
Сестры милосердия могут предложить помощь в подготовке человека к причастию, потому что все такие таинства и исповедь – это все у нас делают батюшки, но мы можем помочь человеку подготовиться. Что-то можно почитать, предложить литературу. Также и родственникам поддержка очень нужна.
Олег Лепешенков:
И кто сейчас становится такой сестрой милосердия, в которых, как мы понимаем, действительно нуждаются люди?
Ольга Шолкова:
Нуждаются. Если есть такое желание, зов внутренний, можно обратиться в Свято-Елисаветинский монастырь и пройти обучающие курсы. Просто прийти и помогать человеку невозможно. Нужно иметь хотя бы какие-то минимальные медицинские знания.
Можно получить базовое образование, для этого нужно всего лишь 5 дней. К нам приезжают подготовленные медсестры, которые ведут этот курс из Москвы, из Алексеевской больницы.
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