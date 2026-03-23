В Ушачах прохожие спасли провалившихся под лед детей

В МЧС призывают белорусов не выходить на весенний лед. С установившимися плюсовыми температурами он таит быстро. Что может быть опасным. Так, в Ушачах прохожие спасли детей, которые провалились под лед. Инцидент произошел на водоеме в районе улицы Фрунзе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Двое мальчиков 11 и 12 лет приехали в гости к бабушке погостить и для игр выбрали лед. Трое очевидцев услышали крики и оперативно вытащили тонущих на берег с помощью подручных средств. Детей госпитализировали с переохлаждением.

Увидели, что дети на льду. Пока рассмотрели, один ушел под лед. Мы быстро среагировали, прибежали, палочки подали, руками вытянули, и все, отправили домой.

Однако не все истории заканчиваются положительно. За минувшие сутки в Витебской области утонуло два человека. Так, первый случай произошел в Россонском районе. В 100 метрах от берега в проруби обнаружили тело мужчины 1971 года рождения. А в Полоцком районе утонул рыбак 1951 года рождения. Спасатели напоминают: выход на тонкий лед строго запрещен.