В Минской области отремонтируют более 3,5 тыс. кв.м дорог и высадят более 35 тыс. деревьев и кустов

А тем временем у работников коммунальных служб продолжается весенний марафон по благоустройству и наведению порядка. В Минской области будет отремонтировано более 3,5 тысячи квадратных метров дорог и высажено свыше 35 тысяч деревьев и кустарников, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Так, В Несвижском районе особое внимание уделено развитию инфраструктуры в сельской местности. На асфальтирование улиц в агрогородках выделено более 2 миллионов рублей. Это позволит обновить около 36 тысяч квадратных метров покрытия. Не останется без внимания и городская черта. В Несвиже запланировно комплексное благоустройство, а также появится новый сквер.

Михаил Афанасик, заместитель председателя Несвижского райисполкома по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и вопросам города:

Это совершенно новый сквер. Это инициатива ГО «ЖКХ Минской области», которые хотят принять участие в посадке деревьев в этом новом сквере. Соответственно, мы подобрали место, где будем выполнять эти работы. Приблизительно порядка 80 деревьев мы посадим.

Работа по созданию уютных локаций в районе ведется ежегодно. Так, в 2025 году в Радзивилловском парке появилась беседка в японском стиле, а на улице Гейсика открылся новый сквер.