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Зеленский пытается решить проблему с газом с помощью Мозамбика

23 марта 2026 14:36
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Зеленский пытается решить проблему с газом с помощью Мозамбика-0

Глава Украины Владимир Зеленский обсудил с президентом Мозамбика Даниэлем Шапу поставки газа и вопросы безопасности, подчеркнув интерес Украины к дополнительным энергоресурсам. Об это пишет РИА Новости.

Мозамбик располагает значительными запасами газа и планирует развивать добычу, расширяя международное сотрудничество.

На фоне энергетических проблем Украина остановила транзит российской нефти, что привело к ответным мерам Венгрии. Ситуацию также осложнил рост цен на энергоресурсы из-за напряженности на Ближнем Востоке и сбоев поставок через Ормузский пролив.

Фото: pixabay

# Международная политика

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