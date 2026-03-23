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В Словении ввели ограничения на продажу бензина на заправках

23 марта 2026 13:37
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Мировой топливный кризис, вызванный ближневосточным конфликтом, захватывает все новые страны Европы. Так, вслед за Словакией решение об ограничении продажи дизеля и бензина приняла Словения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Словении ввели ограничения на продажу бензина на заправках-2

Владельцы частных авто могут залить в бак не более 50 литров в день, а для компаний и фермеров введен лимит в размере 200 литров. Это сделано для защиты внутреннего рынка и предотвращения дефицита топлива. Хотя в правительстве Словении заявили, что топлива в стране достаточно. 

В Словении ввели ограничения на продажу бензина на заправках-4

Роберт Голоб, премьер-министр Словении:
Прежде всего, позвольте мне вас заверить: в Словении достаточно топлива, склады заполнены, дефицита топлива не будет. Для решения проблемы правительство задействовало словенскую армию, а именно топливо будет перевозиться армейскими автоцистернами.

Несмотря на заверения чиновников, накануне в Словении из-за отсутствия топлива были закрыты многие автозаправочные станции. Правительство обвинило одну из компаний крупнейшего дистрибьютора в неспособности принять эффективные меры для решения проблемы перебоев в поставках. И распорядилось провести расследование. В компании отвергли все обвинения, объяснив, что проблемы были вызваны исключительно ажиотажным спросом и паническими закупками бензина и дизеля. 

# Беларусь-Словения

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