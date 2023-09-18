Что такое дефляция и почему сейчас овощи дешевле прошлогодних? Узнали у экспертов

Новости Беларуси. Экономический эффект. Откуда взялась дефляция? Какие управленческие лайфхаки были предприняты, чтобы народное хозяйство не просело? Почему реакция замещения отрикошетила санкции? Какие караваны идут на рынки России? Про благосостояние белорусов поговорили на площадке ток-шоу «По существу». Кирилл Казаков, СТВ:

Что такое дефляция? По-народному скажу так: дефляция – это практически сталинское снижение цен. То есть мы приходим, и у нас из-за того, что деньги начинают дорожать, крепнуть, вдруг резко снижаются цены. Но мы смотрим, что у нас и доллар прыгает, и цены никуда не убегают. Что такое дефляция для людей, из-за чего это? Потому что в прошлом году, помните, когда Президент собирал целое совещание и ругал, что цены растут, и у нас инфляция вниз пошла. Тогда говорили: Президент цены опустил. А сейчас что?

Дмитрий Кийко, первый заместитель министра финансов Беларуси:

По сути, вы все правильно сказали за исключением того, что это сталинское регулирование цен. Это все-таки экономический процесс – снижение масштаба цен в экономике. Есть набор товаров и услуг, по которому статистический комитет проводит наблюдения, он зафиксировал, что по этому базовому набору у нас по сравнению с предыдущим периоду зафиксировано снижение – вот своего рода дефляция и отмечена.