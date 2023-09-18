Дзермант: обнимания Зеленского и Дуды, клятвы в дружбе и верности закончатся только одним – поглощением

Время авторской журналистики. Алексей Дзермант и его рубрика «Смыслы» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алексей Дзермант, политолог:

Продолжим анализ политической жизни наших западных соседей – Республики Польша. Повезло нам с ними, можно бесконечно смотреть на огонь и на то, как польские политики, правящая верхушка, изображают из себя патриотов. Недавно тут отличился премьер-министр Матеуш Моравецкий, заявивший, что Польша продлевает запрет на поставку украинского зерна даже несмотря за решение Еврокомиссии Вот так: не будут слушать немцев, не будут помогать с продажей зерна украинцам. Типичный польский шляхетский гонор и эгоизм. Но что на самом деле происходит? А происходит очередная мизансцена, изображающая польское правительство в виде защитников простых тружеников, в данном случае фермеров. Но это все фарс перед выборами. С экономикой в Польше в последнее время не очень, война в Украине отражается на ней крайне негативно. Украинское зерно подрывает сельское хозяйство Польши, поэтому Моравецкий делает грозные заявления. А западным европейцам это самое зерно получать дешевле и в больших количествах очень даже выгодно, поэтому Еврокомиссия и пытается давить на польское правительство. Вообще надо сказать, что, кроме чисто экономических причин такого конфликта, есть и более глубокие. В Польше элиты видели и видят себя неким исключительным местом в Европе, особенно по отношению к немцам и русским, то есть восточным славянам. Католическая Польша считала себя настоящей Европой по сравнению с протестантской Германией и православной Россией. А сейчас то же самое повторяется между Брюсселем, за которым на самом деле стоит Берлин, и Москвой.

Алексей Дзермант:

Американцы и британцы успешно пользуются польской фанаберией, используя Польшу в качестве троянского коня против континентальной Европы и России. Вы спросите: а где же в этом раскладе Украина? А нигде. Она видится колонией. Именно колониальное, подчиненное положение Украины в истории с зерном нам и демонстрирует премьер Моравецкий. Если поляки решают запретить ввоз украинского зерна, они это делают, ибо считают, что польские национальные интересы превыше всего. Захотят еще как то унизить или умалить Украину – они это сделают. Потому что могут. И все эти обнимания Зеленского и Дуды, клятвы в дружбе и верности закончатся только одним – поглощением в том или ином виде Польшей части Украины. Поляки спят и видят, как Восточные Кресы возвращаются под их контроль. И готовятся к этому. И Украина ничего не сможет с этим сделать. При этом Галичин, где преобладают униаты, то есть фактически католики, будет это только приветствовать, а вот православным на Волыни и Полесье будет очень несладко. Мы в Беларуси помним и знаем, что происходило в межвоенной Польше с православным населением Западной Беларуси и Украины. Была жесткая насильственная полонизация и окатоличивание. И именно поэтому таким массовым было сопротивление. Конечно, Польша сейчас будут действовать умнее и хитрее, будут пытаться избегать явно насильственных форм ассимиляции, но цель остается прежней. Кстати, тем у нас, кто все еще воздыхает по «польским часам», стоит напомнить, что это означает начала процесса реституции, то есть возвращения собственности бывшим владельцам.