Дзермант: обнимания Зеленского и Дуды, клятвы в дружбе и верности закончатся только одним – поглощением

Время авторской журналистики. Алексей Дзермант и его рубрика «Смыслы» в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Время авторской журналистики. Алексей Дзермант и его рубрика «Смыслы» в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Алексей Дзермант, политолог:
Продолжим анализ политической жизни наших западных соседей – Республики Польша. Повезло нам с ними, можно бесконечно смотреть на огонь и на то, как польские политики, правящая верхушка, изображают из себя патриотов. Недавно тут отличился премьер-министр Матеуш Моравецкий, заявивший, что Польша продлевает запрет на поставку украинского зерна даже несмотря за решение Еврокомиссии
Вот так: не будут слушать немцев, не будут помогать с продажей зерна украинцам. Типичный польский шляхетский гонор и эгоизм. Но что на самом деле происходит? А происходит очередная мизансцена, изображающая польское правительство в виде защитников простых тружеников, в данном случае фермеров. Но это все фарс перед выборами. С экономикой в Польше в последнее время не очень, война в Украине отражается на ней крайне негативно. Украинское зерно подрывает сельское хозяйство Польши, поэтому Моравецкий делает грозные заявления. А западным европейцам это самое зерно получать дешевле и в больших количествах очень даже выгодно, поэтому Еврокомиссия и пытается давить на польское правительство.
Вообще надо сказать, что, кроме чисто экономических причин такого конфликта, есть и более глубокие. В Польше элиты видели и видят себя неким исключительным местом в Европе, особенно по отношению к немцам и русским, то есть восточным славянам. Католическая Польша считала себя настоящей Европой по сравнению с протестантской Германией и православной Россией. А сейчас то же самое повторяется между Брюсселем, за которым на самом деле стоит Берлин, и Москвой.
Алексей Дзермант:
Американцы и британцы успешно пользуются польской фанаберией, используя Польшу в качестве троянского коня против континентальной Европы и России. Вы спросите: а где же в этом раскладе Украина? А нигде. Она видится колонией. Именно колониальное, подчиненное положение Украины в истории с зерном нам и демонстрирует премьер Моравецкий. Если поляки решают запретить ввоз украинского зерна, они это делают, ибо считают, что польские национальные интересы превыше всего. Захотят еще как то унизить или умалить Украину – они это сделают. Потому что могут.
И все эти обнимания Зеленского и Дуды, клятвы в дружбе и верности закончатся только одним – поглощением в том или ином виде Польшей части Украины. Поляки спят и видят, как Восточные Кресы возвращаются под их контроль. И готовятся к этому. И Украина ничего не сможет с этим сделать. При этом Галичин, где преобладают униаты, то есть фактически католики, будет это только приветствовать, а вот православным на Волыни и Полесье будет очень несладко.
Мы в Беларуси помним и знаем, что происходило в межвоенной Польше с православным населением Западной Беларуси и Украины. Была жесткая насильственная полонизация и окатоличивание. И именно поэтому таким массовым было сопротивление. Конечно, Польша сейчас будут действовать умнее и хитрее, будут пытаться избегать явно насильственных форм ассимиляции, но цель остается прежней. Кстати, тем у нас, кто все еще воздыхает по «польским часам», стоит напомнить, что это означает начала процесса реституции, то есть возвращения собственности бывшим владельцам.
Алексей Дзермант:
То есть потомки польских панов будут требовать и изымать недвижимость и другую собственность у теперешних владельцев. Кстати, в Украине этот процесс уже начался. Судебные процессы о реституции уже имеют место. В Польше не забудут и не простят того, что происходило с поляками в Украине, просто сейчас нужно делать вид, что для Украины нет лучшего друга, чем Польша. Но итоговый счет обязательно выставят. И по нему придется расплачиваться.
Слава богу, что белорусы этого всего не позволяют с собой делать, хотя у нас тоже тихой сапой через польские школы, карту поляка, финансируемые из Варшавы организации тоже шла медленная, но системная обработка. Мы вовремя спохватились, точнее увидели во всей красе то время попытки госпереворота, к чему все это приводит. С Польшей можно выстраивать нормальные добрососедские отношения, но только тогда, когда мы сами будем сильны на своей земле, когда мы обратимся к общему с поляками славянскому наследию и памяти о том, как вместе сражались с Западом под Грюнвальдом и во время Великой Отечественной войны. В Польше есть люди, которые это помнят и ценят. И нам давно пора начать активно работать с ними.