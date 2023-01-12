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«Мы дошли до Приморского края». На предприятии Минской области появится новый машиностроительный корпус

12 января 2023 14:13
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Новости Беларуси. Машиностроительный гигант Крупского района реализует инвестпроект по возведению нового производственного корпуса с современным оборудованием, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Его построят в райцентре рядом с уже существующим объектом.

«Мы дошли до Приморского края». На предприятии Минской области появится новый машиностроительный корпус-1

Проект реализуют до 2024 года. Планируется, что производственные площади вырастут в два раза, что позволит расширить географию поставок, а также создать более 50 новых рабочих мест. Сегодня предприятие – лидер на рынке СНГ по выпуску техники. Это касается в первую очередь зерносушильных комплексов производительностью от 15-ти до 150 тонн в час. Оборудование пользуется спросом не только в Беларуси, но и за рубежом.

«Мы дошли до Приморского края». На предприятии Минской области появится новый машиностроительный корпус-4

Андрей Ладовский, директор предприятия по производству сельхозтехники:
Нас хорошо знают в Республике Беларусь, в Российской Федерации, поставляли и поставляем оборудование в Казахстан, Республику Сербия. В данный момент мы уже дошли до Приморского края, до Дальнего Востока, вот сейчас реализуем контракт, Владивосток, расстояние до объекта почти 10 тысяч километров.

«Мы дошли до Приморского края». На предприятии Минской области появится новый машиностроительный корпус-7

Отметим, предприятие также специализируется на выпуске силосов для хранения зерна и оборудования для автоматизации погрузочно-разгрузочных работ. Только за последние два года крупские машиностроители нарастили объемы производства в четыре раза.

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# Предприятия Беларуси # общество # Андрей Ладовский # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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