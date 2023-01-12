«Мы дошли до Приморского края». На предприятии Минской области появится новый машиностроительный корпус

Новости Беларуси. Машиностроительный гигант Крупского района реализует инвестпроект по возведению нового производственного корпуса с современным оборудованием, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Его построят в райцентре рядом с уже существующим объектом.

Проект реализуют до 2024 года. Планируется, что производственные площади вырастут в два раза, что позволит расширить географию поставок, а также создать более 50 новых рабочих мест. Сегодня предприятие – лидер на рынке СНГ по выпуску техники. Это касается в первую очередь зерносушильных комплексов производительностью от 15-ти до 150 тонн в час. Оборудование пользуется спросом не только в Беларуси, но и за рубежом.

Андрей Ладовский, директор предприятия по производству сельхозтехники:

Нас хорошо знают в Республике Беларусь, в Российской Федерации, поставляли и поставляем оборудование в Казахстан, Республику Сербия. В данный момент мы уже дошли до Приморского края, до Дальнего Востока, вот сейчас реализуем контракт, Владивосток, расстояние до объекта почти 10 тысяч километров.